Potanin varuje, že znárodnenie cudzích firiem vráti Rusko do roku 1917

Moskva 11. marca (TASR) - Jeden z najbohatších ruských oligarchov a dôverník Kremľa Vladimir Potanin kritizoval plány na konfiškáciu majetku zahraničných firiem, ktoré odchádzajú z Ruska po jeho invázii na Ukrajinu. Upozornil pritom, že to naruší dôveru investorov na celé desaťročia a vráti Rusko do obdobia boľševickej revolúcie v roku 1917. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Potanin, hlavný akcionár spoločnosti Norilsk Nickel, najväčšieho svetového producenta paládia a rafinovaného niklu, povedal, že Rusko by malo pragmaticky reagovať na svoje vylúčenie z globálnej ekonomiky.



"Nemali by sme sa snažiť tresnúť dverami, ale pokúsiť sa zachovať ekonomickú pozíciu Ruska na tých trhoch, ktorých kultiváciou sme strávili tak veľa času," napísal Potanin v aplikácii na odosielanie správ Telegram.



Ku konfiškáciám zatiaľ nedošlo, ale diskutuje sa o nich ako o nástroji odvety za sankcie Západu.



"Vrátilo by nás to o sto rokov späť, do roku 1917, a dôsledkami takéhoto kroku by bola globálna nedôvera investorov voči Rusku, ktorú by bolo cítiť po mnoho desaťročí," argumentoval Potanin.



Množstvo západných spoločností z celej škály odvetví, od švédskej odevnej siete H&M a predajcu nábytku Ikea, cez reštaurácie McDonald's až po koncerny, ako sú Apple, Shell či BP, zastavili svoju činnosť v Rusku, odkedy Moskva začala inváziu na Ukrajinu.



Potanin predpovedal, že sa západné firmy vrátia, keďže za ich odchodom je "bezprecedentný tlak verejnej mienky v zahraničí". „Osobne by som im túto možnosť ponechal,“ dodal.



Rusko čelí obrovskej škále sankcií, ktoré spôsobili pád rubľa a urýchlili už aj tak vysokú infláciu. Moskva medzitým prijala opatrenia na čo najväčšie zastavenie úniku cudzej meny a kapitálu.



Ruský premiér Michail Mišustin vo štvrtok (10. 3.) prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že vláda navrhla previesť spoločnosti, ktoré opustili Rusko, pod "externú administratívu". Presné mechanizmy tohto kroku nie sú jasné, ale medzi ruskou elitou prebieha búrlivá diskusia, aká krutá by mala byť reakcia Moskvy na západné sankcie.



Putin povedal, že Rusko zostane otvorené pre podnikanie a vyzval pritom na „ochranu“ zostávajúcich zahraničných investorov v krajine.



Vyhlásil tiež bez toho, aby použil slovo „znárodnenie“, že podniky zahraničných spoločností, opúšťajúcich Rusko, by mali dostať „tí, ktorí chcú, aby fungovali“.



Potanin pravidelne figuruje na popredných miestach v zozname najbohatších Rusov časopisu Forbes. Má blízko k Putinovi, s ktorým ho bolo vidieť hrať hokej.



Aj ďalší ruskí oligarchovia kritizovali ekonomickú politiku Moskvy od vyslania vojakov na Ukrajinu, ale vyhli sa kritike samotného prezidenta.