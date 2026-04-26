Potenciál rastu ekonomiky Južnej Kórey smeruje k rekordnému minimu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Soul 26. apríla (TASR) - Potenciál rastu juhokórejskej ekonomiky podľa prognózy Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vo štvrtom kvartáli budúceho roka klesne na rekordné minimum. Podľa najnovšej projekcie organizácie sa potenciál juhokórejského rastu zníži na 1,52 % z vlaňajších 1,92 % a tohtoročných 1,71 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.

Potenciál rastu hospodárstva Južnej Kórey sa oslabuje už viac ako dekádu. Ešte v roku 2012 podľa údajov OECD mala krajina potenciál ekonomického rastu na úrovni 3,63 %. Potenciál rastu hovorí o možnom zväčšení hrubého domáceho produktu pri úplnom využití pracovnej sily, kapitálu a ďalších zdrojov bez vyvolávania inflácie.

V roku 2023 bol potenciál hospodárskeho rastu Južnej Kórey len o 0,03 percentuálneho bodu (p. b.) menší ako potenciál USA. V budúcom roku však podľa OECD má byť potenciál juhokórejského ekonomického rastu oproti americkému už o 0,38 p. b. slabší.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí