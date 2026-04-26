Potenciál rastu ekonomiky Južnej Kórey smeruje k rekordnému minimu
Autor TASR
Soul 26. apríla (TASR) - Potenciál rastu juhokórejskej ekonomiky podľa prognózy Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vo štvrtom kvartáli budúceho roka klesne na rekordné minimum. Podľa najnovšej projekcie organizácie sa potenciál juhokórejského rastu zníži na 1,52 % z vlaňajších 1,92 % a tohtoročných 1,71 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Potenciál rastu hospodárstva Južnej Kórey sa oslabuje už viac ako dekádu. Ešte v roku 2012 podľa údajov OECD mala krajina potenciál ekonomického rastu na úrovni 3,63 %. Potenciál rastu hovorí o možnom zväčšení hrubého domáceho produktu pri úplnom využití pracovnej sily, kapitálu a ďalších zdrojov bez vyvolávania inflácie.
V roku 2023 bol potenciál hospodárskeho rastu Južnej Kórey len o 0,03 percentuálneho bodu (p. b.) menší ako potenciál USA. V budúcom roku však podľa OECD má byť potenciál juhokórejského ekonomického rastu oproti americkému už o 0,38 p. b. slabší.
