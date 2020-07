Potravinári: Africký mor ošípaných nesmie ohroziť profesionálne chovy

Bratislava 29. júla (TASR) – Africký mor ošípaných (AMO) nesmie ohroziť profesionálne chovy ošípaných, upozornila na to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v reakcii na najnovšie informácie o rozširujúcej sa nákaze.



„Situácia s prívlastkom kritická mimoriadne znepokojuje okrem domácich chovateľov aj poľnohospodárov, ktorí chovajú ošípané vo veľkých profesionálnych chovoch,“ komentovala komora. Upozorňuje aj na fakt, že práve slovensko-maďarská hranica predstavuje v súčasnosti najväčší problém – migrujú cez ňu diviaky. Nákaza je pritom už v rimavskosobotskom regióne, čo je vysoko produkčná oblasť. „Chováme tam približne 15 % ošípaných z celkového objemu zvierat v slovenských chovoch. Len v tejto oblasti ide približne o 20.000 kusov ošípaných,“ vyčíslila komora.



Chovatelia vyzývajú na maximálnu zodpovednosť a ostražitosť. „Navrhujeme kontrolovať malé domáce chovy ošípaných, šíriť osvetu medzi drobnými chovateľmi, aby 100-percentne dodržiavali veterinármi nariadené ochranné opatrenia – prezúvať sa, prezliekať sa, keďže africký mor ošípaných sa do chovov dá zavliecť len kontaktom alebo cez nesprávne skladované krmivo či slamu,“ zdôraznil predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Lučenci Rastislav Slocík s tým, že komora dostala verejný prísľub, že poľovníkom sa dvojnásobne zvýši zástrelné za ulovené diviaky a zabezpečí sa aj odbyt diviačieho mäsa, ktoré bude zdravé. To v stredu potvrdil aj agrorezort.



Ako uzavrela komora, momentálne je nákazou postihnutých šesť okresov - Michalovce, Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava a Rimavská Sobota. Od začiatku prepuknutia nákazy (29. júla 2019) veterinári potvrdili 222 prípadov afrického moru ošípaných na Slovensku. V Maďarsku zaznamenali za prvý polrok tohto roka vyše 3000 prípadov nákazy.