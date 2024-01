Potravinári: Agropolitika EÚ priniesla vlani pre farmárov v SR zmeny

Bratislava 7. januára (TASR) - Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ priniesla v roku 2023 pre slovenských poľnohospodárov množstvo zmien. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Ciele politiky boli omnoho zelenšie, a preto veľmi výraznou zmenou boli tzv. ekoschémy, v rámci ktorých museli poľnohospodári deliť veľké lány na omnoho menšie a tvoriť biopásy, ktoré mali pomôcť pri ozeleňovaní našej krajiny. Z tohto dôvodu museli naši poľnohospodári vyvinúť obrovské úsilie na to, aby získali finančné zdroje z EÚ," priblížil.



Oproti predošlému programovému obdobiu museli podľa Korpáša robiť omnoho viac, ale v celkovom meradle za menej peňazí. "Zavádzanie ekoschém do praxe prinieslo aj veľa nezodpovedaných otázok a problémov," podčiarkol.



"Naši poľnohospodári tak bojovali s byrokraciou a ministerskými úradníkmi, ktorí im nedokázali na dôležité otázky z praxe odpovedať. Všetky zmeny priniesli problémy aj v rámci samotného vyplácania priamych platieb. Zvýšil sa počet kontrol, poľnohospodári dokonca museli niektoré parcely fotografovať a snímky zasielať na Pôdohospodársku platobnú agentúru, aby sa k svojim platbám na konci dňa vôbec dostali," dodal Korpáš.