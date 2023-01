Potravinári aj v roku 2022 ocenili najlepšie inovácie v potravinárstve

Bratislava 19. januára (TASR) – Potravinári ocenili najlepšie inovácie v potravinárstve. Informovala o tom riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová. Priblížila, že PKS zorganizovala v roku 2022 piaty ročník súťaže, ktorou oceňuje najlepšie inovácie, reformulácie potravín, ale aj projekty trvalej udržateľnosti.



Potravinárske podniky sa podľa nej uchádzali svojimi výrobkami o víťazstvo v kategórii Inovatívny výrobok a Reformulácia roka. Napriek ťažkému obdobiu, ktoré výrazným spôsobom zvýšilo vstupné náklady potravinárskym podnikom a ovplyvnilo spotrebiteľské správanie, priniesli potravinári pre svojich spotrebiteľov opäť zaujímavé inovácie.



Cenu v kategórii Inovatívny výrobok a zároveň 1. miesto získala spoločnosť Zvolenská mliekareň s mliečnym dezertom. Na 2. mieste sa v tejto kategórii umiestnila spoločnosť Mäsovýroba u Ňaňa s ovčím uherákom. Kategóriu Reformulácia roka vyhrala spoločnosť Danone so svojím jogurtovým výrobkom s vitamínom C, granátové jablko a čučoriedka. V kategórii Trvalá udržateľnosť nebude za rok 2022 udelená žiadna cena. PKS okrem hodnotenia produktov udelila ocenenie aj Osobnosti potravinárstva.



"Sme veľmi radi, že napriek nepriaznivej ekonomickej situácii pre výrobcov nám bolo doručených veľké množstvo prihlášok zaujímavých inovácií v potravinách. Dokazuje to, že potravinárske odvetvie má významný inovačný potenciál a svojimi zaujímavými inováciami dokáže osloviť spotrebiteľa," povedala Venhartová.



Poznamenala, že komisia zložená z odborníkov v oblasti potravinárstva z akademickej a vedeckej obce spomedzi prihlásených produktov vyberala tie, ktoré spĺňali náročné podmienky hodnotenia. Medzi kritériá hodnotenia patria spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou, netradičná receptúra výrobku, neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny, obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku či soli.



"Nové trendy a zmena stravovacích návykov znamenajú pre výrobcov nevyhnutnosť neustále inovovať svoje výrobky, a to aj v takých tradičných odvetviach ako je spracovanie mäsa či mlieka," dodala Venhartová.