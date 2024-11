Potravinári: Klimatická zmena je hrozba, pomôcť môžu inovácie

Prievidza 11. novembra (TASR) - Klimatická zmena ohrozuje i potravinárstvo. Zmierniť jej dôsledky pomôže i rýchlejšie zavádzanie zmien a inovácií v technológiách. Skonštatovali to v pondelok zástupcovia potravinárskeho sektora, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, akademickej i vedeckej obce na konferencii o inováciách a investíciách v potravinárstve v závode Nestlé v Prievidzi.



"V súvislosti s najmä klimatickou zmenou a rastom populácie na zemi sa očakáva, že bude potrebné zvýšiť výrobu globálne o 50 až 70 percent, ale zároveň budeme môcť využívať zdroje o 20 až 50 percent menej. Kapacity zeme sa budú dostávať na hranicu svojich možností a bez nových technológií a inovatívnych riešení nebudeme schopní tento dopyt po potravinách uspokojiť," uviedol prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel Poturnay.



Poľnohospodári by mali podľa neho počítať s novými odolnejšími kultivarmi, prispôsobiť sa tomu musia i v potravinárskom priemysle - inovovať a zvýšiť technologické možnosti. "Už v súčasnosti Slovensko veľmi zaostáva aj za inými krajinami v Európskej únii (EÚ). V nedostatočnej miere sú poskytované podpory na zvyšovanie konkurencieschopnosti a technologického vybavenia. Výzvy, ktoré na nás čakajú z aplikácie tzv. zelenej dohody na úrovni EÚ sú veľké a pokiaľ to včas neuchopíme, nebudeme v budúcnosti schopní konkurovať," skonštatoval.



Šéf rezortu pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) podotkol, že krajina z pohľadu potravinárskeho sektora zaostáva. "U nás za 30 rokov potravinárstvo bolo vždy na chvoste. Vyrábame suroviny od mlieka cez obilniny, ale chýba nám spracovateľský priemysel. Nemáme ho v dostatočnej miere tak, aby sme dokázali zabezpečiť a postupne zvyšovať potravinovú sebestačnosť. A to je aj úloha MPRV SR," skonštatoval.







Minister vyhlásil, že rezort bude robiť všetko pre to, aby sa spoločne s Európskou komisiou pri modifikáciách projektových výziev snažili pretransformovať a presunúť časť financií aj do sektora potravinárstva, a to aj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, pod ktoré časť potravinárstva spadá. Vláda je podľa neho pripravená podporiť nové podniky, aj cestou daňových úľav, zvýhodnení. "Čo je veľmi dôležité, aby aj legislatíva na Slovensku nebola taká byrokratická," poznamenal.



Generálny riaditeľ Nestlé Slovensko Martin Mittner spomenul, že potravinársky závod v Prievidzi už dlhé roky investuje do inovácií, čo je jedna z kľúčových ciest, ako zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. "Za posledné tri alebo štyri roky je to čiastka, ktorá prevyšuje 20 miliónov eur. Podarilo sa nám výrazne navýšiť kapacitu niektorých liniek, ale zároveň sme sem dodali nové technológie k automatizácii niektorých rutinných činností," dodal Mittner.