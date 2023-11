Potravinári majú posledný týždeň na zaslanie vyhlásenia za november

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za november musia subjekty, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu, zaslať do 20. novembra. Po schválení štátnej pomoci zaplatia zamestnávatelia-potravinári znížené poistné. V pondelok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa poskytuje štátnu pomoc zamestnávateľom-potravinárom vo forme odvodovej úľavy za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 v súlade so zákonom o sociálnom poistení," priblížil Kontúr.



Vyhlásenie podáva zamestnávateľ elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne v určených lehotách. Za december tohto roka a január budúceho roka je lehota na podanie vyhlásenia stanovená od 1. do 10. decembra 2023. Formulár vyhlásenia je zverejnený v eSlužbách SP.



SP oznámi zamestnávateľovi schválenie alebo neschválenie štátnej pomoci najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom v určenej lehote podal zamestnávateľ príslušné vyhlásenie. Zamestnávatelia-potravinári musia pre poskytnutie štátnej pomoci predložiť výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti poistného.