Potravinári musia doručiť vyhlásenie za december a január do 10.12.

Bratislava 4. decembra (TASR) - Subjekty, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, musia zaslať Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za december 2023 a január 2024 do 10. decembra. Po schválení štátnej pomoci zaplatia zamestnávatelia-potravinári znížené poistné. V pondelok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Zamestnávateľ podáva vyhlásenie elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne v určených lehotách. SP následne po overení splnenia podmienok poskytnutia pomoci oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom eSlužieb schválenie alebo neschválenie štátnej pomoci. Urobí tak najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zamestnávateľ podal príslušné vyhlásenie.



"Podmienkou poskytnutia štátnej pomoci je, že zamestnávateľ-potravinár, predloží Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti poistného," priblížil Kontúr.



Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe platia podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. augusta za svojich zamestnancov pol roka nižšie odvody. Prvýkrát za nich neplatili poistné za august 2023 a naposledy za január 2024.