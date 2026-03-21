Potravinári: Nedostatky sa vo februári zistili pri 356 z 3090 kontrol
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 175 blokových pokút v celkovej výške 5350 eur.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vo februári 2026 vykonali 3090 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 872 právnych subjektov a 1653 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 356 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 1535 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene skladovania, v hygiene predaja a v označení,“ spresnila ŠVPS.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 175 blokových pokút v celkovej výške 5350 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 51 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 33.800 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 4000 eur,“ dodala veterinárna a potravinová správa.
