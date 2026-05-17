Potravinári: Nedostatky v apríli sme zistili pri 186 z 2956 kontrol
Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 18.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v apríli 2026 vykonali 2956 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradnú kontrolu uskutočnili u 1050 právnych subjektov a 1623 prevádzok. Nedostatky zistili pri 186 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 587 nedostatkov. Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 153 blokových pokút v celkovej výške 3440 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 96 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 140.450 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 18.000 eur,“ dodala ŠVPS.
