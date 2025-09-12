< sekcia Ekonomika
Potravinári nesúhlasia s návrhom na konsolidáciu verejných financií
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nesúhlasí s predloženým návrhom na konsolidáciu verejných financií v roku 2026 a žiada prepracovanie navrhovaných opatrení v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a odbornou verejnosťou. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v reakcii na konsolidačné opatrenia, ktoré predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
SPPK podľa nej zastáva názor, že pred prijatím ďalších opatrení je v prvom rade nevyhnutné vypracovať podrobné vyhodnotenie predchádzajúcich konsolidačných opatrení, ktoré by poukázalo na vplyv prijatých opatrení na verejné financie. Predložený návrh podľa komory neobsahuje analýzu rizika pre potenciálne neúspešné opatrenia a ani analýzu dosahu na celkovú ekonomiku Slovenska v strednodobom horizonte. Chýba odpočet výsledkov predchádzajúcich konsolidácií, pretože navrhovaná 3. konsolidácia je pripravená v podstatne vyššej výške ako sa očakávalo.
Z predloženého návrhu podľa Holéciovej vyplýva, že navrhované konsolidačné opatrenia, ktoré sú mimochodom počtom opatrení doteraz najrozsiahlejšie, sa majú dotknúť v najväčšej miere zamestnávateľov, živnostníkov, SZČO, zamestnancov a spotrebiteľov.
Z navrhovaných opatrení sa subjektov pôsobiacich v agrosektore podľa SPPK dotkne najmä vyplácanie náhrady mzdy zamestnávateľom pri PN, nová výška tzv. daňovej licencie pre firmy so zdaniteľným príjmom nad 5 miliónov eur, zavedenie QR platieb, reforma živností, úprava dní pracovného pokoja, zvýšenie zdravotného odvodu pre zamestnancov a zvýšenie minimálnych odvodov pre SZČO. Napríklad zvýšenie DPH na cukor a soľ môže priniesť skončenie produkcie niektorých druhov potravín, respektíve skrachovanie niektorých výrobných odvetví.
„V tejto súvislosti je však nevyhnutné zdôrazniť ďalší fakt, a to, že podnikateľov v agrosektore okrem uvedených opatrení od roku 2026 zaťaží aj nová výška minimálnej mzdy (915 eur), ktorá vzrástla o 12,13 % oproti roku 2025. Z doteraz zverejnených informácií sa zdá, že potravinári nedostanú žiadnu podporu na kompenzáciu zvýšených nákladov spôsobených konsolidačnými opatreniami a historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy. Z uvedeného dôvodu je teda jasné, že prvovýrobcovia i spracovatelia budú musieť pretaviť svoje zvýšené náklady do odbytových cien, čo v konečnom dôsledku spôsobí ďalšie zdražovanie potravín a oslabenie konkurencieschopnosti slovenských prvovýrobcov a spracovateľov,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Holéciová dodala, že SPPK bude stanovisko ku konsolidácii verejných financií tlmočiť prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej je členom, na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa uskutoční 16. septembra.
Kamenický 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.
