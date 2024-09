Potravinári nesúhlasia so zvyšovaním DPH na potraviny

Bratislava 13. septembra (TASR) - Potravinári nesúhlasia so zvyšovaním dane z pridanej hodiny (DPH) na potraviny. Tá by mohla byť súčasťou konsolidačných opatrení, ktoré má vláda predstaviť v najbližšom období. Zvýšenie základnej sadzby na potraviny by podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) znamenalo navýšenie výdavkov domácností. V piatok o tom informovali riaditeľka PKS Jana Venhartová a prezident komory Daniel Poturnay.



"Odmietame ďalšie zdanenie potravín a žiadame, aby boli všetky potraviny vyňaté zo zvyšovania sadzby dane z pridanej hodnoty. Na veľké množstvo potravín, ktoré spotrebitelia nakupujú každý deň, sa znížená sadzba DPH neuplatňuje, a teda sa nedá povedať, že by zvýšenie DPH zasiahlo len tovary, ktoré si spotrebiteľ kúpi raz za štyri roky," uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.



Doplnil, že podľa európskych štatistík patria výdavky domácností na potraviny na Slovensku medzi najvyššie v rámci EÚ. Zvýšenie DPH by podľa neho situáciu ešte zhoršilo a dotklo sa to najmä nízkopríjmových skupín obyvateľov. PKS upozornila, že ak vláda pristúpi k takémuto opatreniu, tak to najviac zasiahne bežného spotrebiteľa vo forme zvýšenia spotrebných daní a zavedenia novej dane na potraviny.



Ďalej spresnila, že vďaka novej dani zo sladených nápojov, ktorú schválil parlament tento týždeň, potravinári zaplatia do štátneho rozpočtu 80 až 100 miliónov eur navyše, pričom až 80 % z tejto dane môže byť prenesených do cien za sladené nápoje.



V súčasnosti sa podľa PKS uplatňuje znížená desaťpercentná daň na potraviny ako je čerstvé mäso, mlieko, maslo, niektoré mliečne výrobky, čerstvé ovocie a zelenina či základný chlieb a pečivo. Znížená sadzba sa však nevzťahuje na syry, tvaroh, žiadne mäsové výrobky, minerálnu vodu a ostatné pekárenské výrobky. "Zvýšenie sadzby DPH na tieto potraviny by zvýšili ceny potravín a významným spôsobom navýšili výdavky domácností, pričom už v súčasnej dobe sú ceny potravín v rámci spotrebného koša najvyššie v rámci krajín V4," uzavrela PKS.