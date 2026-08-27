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Potravinári: Obilniny a repka sú pozberané z 99 % zasiatej výmery

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Na snímke kombajn počas žatvy. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Žatva na Slovensku je vo svojom finále.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Žatva na Slovensku je vo svojom finále. Podľa priebežných údajov zo žatevného monitoringu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) sú hustosiate obilniny a repka pozberané z 99 % zasiatej výmery. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

Spresnila, že poľnohospodári kosia posledné polia, ktoré sú situované v najsevernejších častiach Slovenska. Pri oziminách možno podľa nej hovoriť o priemerných až mierne podpriemerných úrodách, pri jarných obilninách sa očakávajú skôr podpriemerné výsledky.

Doterajšie výsledky žatvy podľa Holéciovej ukázali, že pri obilninách zohrávali rozhodujúcu úlohu lokálne zrážky a typ pôdy. Aj v rámci jedného poľnohospodárskeho podniku mohli byť rozdiely medzi parcelami mimoriadne výrazné.

Priblížila, že kým na jednej parcele bola úroda blízko priemeru alebo dokonca nad ním, o niekoľko stoviek metrov či pár kilometrov ďalej mohla byť výrazne podpriemerná. Rozdiely boli zvlášť výrazné na ľahkých a piesočnatých pôdach, ktoré nedokážu udržať dostatok vody.

Podčiarkla, že aktuálne problémom už nie je tá úroda, ktorá sa už pozbierala a čaká v skladoch na predaj a následné zhodnotenie. „Oveľa väčšie obavy vyvoláva krmovinová základňa. Ako je už známe, sucho zasiahlo lucernu, ďatelinotrávy, trávy, trvalé trávne porasty, kukuricu aj ďalšie objemové krmoviny,“ doplnila.

Dodala, že SPPK preto v týchto dňoch vyzvala svojich členov, aby prostredníctvom svojich regionálnych komôr aktualizovali škody suchom na poľnohospodárskych plodinách vrátane krmovín. „Aktualizované údaje nám slúžia na komunikáciu s príslušnými štátnymi inštitúciami pri riešení následkov sucha na agropotravinársky sektor,“ uzavrela Holéciová.
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