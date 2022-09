Bratislava 6. septembra (TASR) - Potravinári očakávajú rýchle riešenia na zdolanie energetickej krízy, nie ďalšie zaťažovanie podnikateľov. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).



Priblížila, že slovenskí potravinári čelia bezprecedentnému nárastu cien energií, čo spôsobuje ďalší rast odbytových cien potravín. V tomto období preto očakávajú návrhy razantných a rýchlych riešení, ktoré by zmiernili krízu a zabránili ďalšiemu zatváraniu prevádzok alebo obmedzovaniu potravinárskej výroby.



Zdôraznila, že okrem zastropovania cien energií, prípadne kompenzácií strát žiadajú potravinári vládu, aby v prípade núdze s dodávkami zemného plynu garantovala jeho dodávky celému potravinárskemu výrobnému reťazcu. Zároveň by mali vláda a poslanci pracovať aj na odbúravaní administratívnej záťaže, znižovaní poplatkov a zlepšovaní konkurencieschopnosti zmenou vyhlášok, ktoré sú oproti iným krajinám oveľa prísnejšie.



"Všetky zložky zákonodarnej aj výkonnej moci by sa mali zomknúť a maximálne pričiniť o to, aby obyvateľom a podnikateľskému prostrediu pomohli prekonať krízové obdobie. Čelíme však neistote a nekoncepčnému predkladaniu poslaneckých návrhov. Mnohé poslanecké návrhy sú pritom pripravené bez posúdenia vplyvov na podnikateľské prostredie a budú znamenať ďalšie zhoršovanie ekonomickej situácie na Slovensku," uviedla Venhartová.



Poznamenala, že na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR so začiatkom 13. septembra bolo predložených vyše 90 poslaneckých návrhov, z ktorých mnohé zhoršujú podnikateľské prostredie nielen pre potravinárske odvetvie, od zavedenia nových administratívnych povinností a poplatkov až po obmedzenie predaja a zvyšovanie daní.



Tieto poslanecké návrhy boli podľa nej predložené bez akéhokoľvek predchádzajúceho pripomienkového konania, bez posúdenia akýchkoľvek vplyvov a dosahov. Pri väčšine predložených poslaneckých návrhov dokonca absentuje riadne odôvodnenie, respektíve niektoré sú zdôvodnené pro forma a niektoré navrhujú zmenu už neplatných zákonov.



"Legislatívny postup pri uvedených návrhoch je vysoko netransparentný, keďže tieto návrhy neobsahujú podstatné informácie o ich dôsledkoch a dosahoch na ekonomiku a občanov. Aj v zmysle ustálenej judikatúry pravidelné, nekoncepčné a nekvalitné zmeny právnej úpravy narúšajú stabilitu právneho poriadku a dôveru spoločnosti v právne predpisy," uzatvorila Venhartová.