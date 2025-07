Potravinári odmietajú zvýšenie colných kvót pre ukrajinský dovoz do EÚ

Bratislava 8. júla (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) dôrazne odmieta návrh Európskej komisie (EK), ktorým plánuje výrazné zvýšenie colných kvót na dovoz agropotravinárskych výrobkov z Ukrajiny do EÚ. Masívne zvýšenie kvót z Ukrajiny vážne ohrozuje slovenských aj európskych poľnohospodárov. Uviedla to Mária Hvozdíková z tlačového odboru SPPK v reakcii na návrh EK, ktorý bo zverejnený 4. júla.



Návrh EK podľa Hvozdíkovej slov prichádza bez dostatočného vyhodnotenia dosahov na vnútorný trh EÚ a bez mechanizmov spravodlivej reciprocity vo vzťahu k environmentálnym, veterinárnym a sociálnym štandardom, ktoré platia pre poľnohospodárov v EÚ.



„Solidaritu s Ukrajinou podporujeme, ale nesmie znamenať likvidáciu slovenských fariem. Potrebujeme férové pravidlá a ochranu pred neprimeraným dovozom,“ uviedol 1. podpredseda SPPK Emil Macho. Nezanedbateľný faktor, ktorý ovplyvňuje tento rok sektor poľnohospodárstva a výroby, je podľa neho extrémne sucho na celom Slovensku aj v Európe. Nedostatok zrážok trápi presušenú poľnohospodársku pôdu aj plodiny od jesene a slovenskí poľnohospodári to pocítia aj na výnosoch.



„Jediná záchranná brzda pre našich poľnohospodárov mohli byť prijateľnejšie ceny, ktoré by ‚vďaka‘ suchu v celej Európe mohli byť vyššie. Povolením exportu z Ukrajiny sa však predpokladá, že ceny poľnohospodárskej produkcie sa zrazia dole. Slovenskí poľnohospodári tak nebudú mať ani rekordné výnosy, ani prijateľné ceny komodít,“ zdôraznil predseda SPPK Andrej Gajdoš.



Masívne zvýšenie kvót z Ukrajiny podľa SPPK vážne ohrozuje slovenský agrosektor, komora o dosahoch aj rizikách dlhodobo hovorí na slovenskej i zahraničnej pôde - dochádza k prepadu cien obilnín, hydiny a cukrovej repy. Priamo je ohrozená výroba a zamestnanosť v potravinárskom priemysle, destabilizujú sa príjmy poľnohospodárov a potravinárov v dôsledku dovozného tlaku a tiež dochádza k vytláčaniu domácich producentov z trhu.



SPPK požaduje zamietnutie návrhu na navýšenie kvót v aktuálnej podobe a zavedenie jasných limitov a kontrolných mechanizmov pre jednotlivé komodity. Komora žiada reciprocitu pravidiel v oblasti bezpečnosti potravín, ochrany pôdy, práce a životného prostredia a uplatnenie ochranných klauzúl (safeguards) pri nadmernom dovoze. Absolútne nevyhnutné je podľa nej zachovanie sebestačnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskej výroby v EÚ.



SPPK apeluje tiež na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, slovenských europoslancov aj zástupcov v Rade EÚ, aby vystúpili proti prijatiu spomínaného návrhu EK v plánovanom hlasovaní počas júla. EÚ si nemôže dovoliť vymeniť solidaritu za deštrukciu vlastného agropotravinárskeho systému, dodáva.



Hovorca MPRV Lukáš Januv v stredu (7. 7.) informoval, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) vyjadril znepokojenie nad návrhom EK na revíziu obchodnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou, ktorý obsahuje výrazné navýšenie colných kvót na dovoz agrokomodít z Ukrajiny.