< sekcia Ekonomika
Potravinárska komora odmieta zvyšovanie DPH
Zaťažovanie potravín vyššou DPH podľa nej ohrozuje tiež pracovné miesta nielen v rámci spracovania, ale aj poľnohospodárskej prvovýroby, najmä špecializovanej rastlinnej výroby.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) odmieta zvyšovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny a nápoje, a to v súvislosti s ďalšími konsolidačnými opatreniami. Potravinári totiž už v súčasnosti čelia vážnym problémom v podobe vysokého daňového zaťaženia potravín a potravinárskej výroby, vrátane transakčnej dane. To vedie k znižovaniu spotreby, presunu k lacnejším alternatívam a zvyšovaniu cezhraničného nákupu. V pondelok na to upozornila riaditeľka PKS Jana Venhartová.
„V rámci konsolidácie verejných financií prenikajú na verejnosť informácie o možnom presune určitých kategórií potravín do 23-percentnej sadzby DPH. PKS odmieta akékoľvek zvyšovanie cien potravín a nápojov formou daní,“ uviedla Venhartová.
Zaťažovanie potravín vyššou DPH podľa nej ohrozuje tiež pracovné miesta nielen v rámci spracovania, ale aj poľnohospodárskej prvovýroby, najmä špecializovanej rastlinnej výroby. „Politici verejne deklarujú potrebu budovania potravinovej bezpečnosti, čo znamená zabezpečenie dostatočného množstva cenovo dostupných potravín. Preto je nepredstaviteľné, že zároveň by mali prísť pred verejnosť s opatreniami, ktoré budú mať dosah najmä na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ale aj samotných potravinárov a poľnohospodárov,“ dodala.
„V rámci konsolidácie verejných financií prenikajú na verejnosť informácie o možnom presune určitých kategórií potravín do 23-percentnej sadzby DPH. PKS odmieta akékoľvek zvyšovanie cien potravín a nápojov formou daní,“ uviedla Venhartová.
Zaťažovanie potravín vyššou DPH podľa nej ohrozuje tiež pracovné miesta nielen v rámci spracovania, ale aj poľnohospodárskej prvovýroby, najmä špecializovanej rastlinnej výroby. „Politici verejne deklarujú potrebu budovania potravinovej bezpečnosti, čo znamená zabezpečenie dostatočného množstva cenovo dostupných potravín. Preto je nepredstaviteľné, že zároveň by mali prísť pred verejnosť s opatreniami, ktoré budú mať dosah najmä na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ale aj samotných potravinárov a poľnohospodárov,“ dodala.