Potravinári: Označovanie krajiny pôvodu na pečive nie je povinné

Bratislava 18. januára (TASR) - Automatické označovanie krajiny pôvodu u pekárenských výrobkov (na chlebe a pečive) nie je povinné. Označiť pôvod je však potrebné, ak by jeho neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu alebo ak miesto pôvodu potraviny nie je také isté ako krajina pôvodu príslušnej základnej zložky. Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



"Platí všeobecná požiadavka pre označovanie potravín, že je potrebné označiť krajinu alebo miesto pôvodu, ak by ich neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočnú krajinu pôvodu potraviny, najmä ak by z informácií sprevádzajúcich potravinu alebo z celej etikety inak vyplývalo, že potravina má inú krajinu alebo miesto pôvodu," spresnili veterinári.



ŠVPS dodala, že ak sa krajina pôvodu alebo miesto pôvodu potraviny uvádza a ak nie je také isté ako krajina pôvodu príslušnej základnej zložky, uvedie sa tiež krajina alebo miesto pôvodu príslušnej základnej zložky.