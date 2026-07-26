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Odborníci: Pasívne saldo agroobchodu SR dosiahlo 1,005 miliardy eur
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až apríli 2026 bol v objeme 2,764 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 26. júla (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až apríli 2026 pasívne, a to v objeme -1,005 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa znížilo o 3,9 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 25,4 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo pri tukoch a olejoch o 44,2 %, pri živočíšnych výrobkoch o 20,7 % a pri rastlinných výrobkoch o 12,8 %.
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až apríli 2026 bol v objeme 2,764 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2025 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 0,2 % nižší.
V januári až apríli 2026 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1,759 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 19,1 %, rastlinných výrobkov o 16,5 % a vývoz tukov a olejov o 0,2 %. Medziročne sa oproti roku 2025 znížil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 9,3 %.
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 25,4 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo pri tukoch a olejoch o 44,2 %, pri živočíšnych výrobkoch o 20,7 % a pri rastlinných výrobkoch o 12,8 %.
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až apríli 2026 bol v objeme 2,764 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2025 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 0,2 % nižší.
V januári až apríli 2026 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1,759 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 19,1 %, rastlinných výrobkov o 16,5 % a vývoz tukov a olejov o 0,2 %. Medziročne sa oproti roku 2025 znížil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 9,3 %.