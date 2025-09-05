< sekcia Ekonomika
Potravinári: Peniaze pre rezort obrany by mali chrániť i domácu výrobu
SZPCC dlhodobo upozorňuje na absenciu relevantnej podpory potravinárstva na Slovensku i na extrémny dovoz pekárskej produkcie najmä zo západnej Európy.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Navýšenie zdrojov pre rezort obrany o 150 miliónov eur, o ktorom koalícia rokuje v rámci štátneho rozpočtu 2026, by malo čiastočne smerovať aj na obranu domácej výroby kritických potravín, ako sú chlieb, pečivo a múka. Uviedol to v piatok Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) a Spolok mlynárov Slovenska. Upozornili, že v prípade nepredvídateľnej udalosti môže na Slovensku dôjsť k nedostatku potravín.
„Navýšenie rozpočtu rezortu obrany v kontexte duálnych výdavkov schválených v rámci NATO vidíme ako príležitosť pre súčasnú vládu, aby ukázala, že na obranu sebestačnosti vo výrobe základných potravín, ako sú chlieb, pečivo či múka jej záleží nielen v programovom vyhlásení, ale aj v skutočnosti. Ak sa nájdu každoročne stovky miliónov na podporu energií pre domácnosti, je potrebné zabezpečiť, aby vo vykúrených bytoch mali ľudia aj čo jesť,“ povedal predseda SZPCC Milan Lapšanský.
Odborníci priblížili, že Poľsko investuje do kybernetickej bezpečnosti viac ako 2,3 miliardy eur, z čoho asi 700 miliónov eur pôjde na ochranu kritickej infraštruktúry vrátane potravinárstva. Legislatíva vzťahujúca sa na slovenské podniky kritickej infraštruktúry si pritom vyžaduje investície dosahujúce aj stovky tisíc eur ročne na jednu výrobnú prevádzku, čo je obrovskou záťažou, zdôraznili potravinári. Mnohé by preto podľa nich museli pristúpiť k navyšovaniu odbytových cien, keďže financiami na tieto opatrenia nedisponujú.
„Ak sa na prípadný nedostatok potravín nezačneme pripravovať teraz, môže dôjsť ku katastrofe, za ktorú bude niesť zodpovednosť nielen štát, ale aj konkrétni politici a strany, ktoré nereagovali v čase, keď ešte bola možnosť pripraviť sa. V prípade krízy, živelnej pohromy značného rozsahu či nebodaj vojny nebude na Slovensku dostatok základných potravín a ľudia si ich nebudú mať ani za čo kúpiť,“ dodal Lapšanský.
