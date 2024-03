Potravinári: Podpora slovenským potravinám je opäť v nedohľadne

Bratislava 14. marca (TASR) - Podpora slovenským potravinám je znovu v nedohľadne. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) v reakcii na oznámenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) o rozdelení sumy 76 miliónov eur zo štátneho rozpočtu pre agrosektor.



Upozornila, že tzv. chlebový rezort síce získal zo štátneho rozpočtu čiastku 76 miliónov eur, v rámci jej plánovaného rozdelenia však absentuje alokácia pre potravinárov. Po piatich rokoch síce nízkej, ale aspoň akej-takej pomoci, sa teda potravinári podľa nej opäť nedočkajú z národných zdrojov ministerstva pôdohospodárstva žiadnej významnej podpory.



Skutočnosť, že miera inflácie potravín sa znižuje, podľa Venhartovej však neznamená, že potravinári už majú vyhraté. S prichádzajúcim zahraničným reťazcom, ktorý vyvolá ďalší tlak na odbytové ceny a v čase, keď je systémová podpora v nedohľadne, slovenskému potravinárstvu podľa nej zvoní umieračik. Spotrebitelia sa môžu so slovenskými potravinami rozlúčiť.



Poznamenala, že ročne pritečie do rezortu pôdohospodárstva len z európskych zdrojov 1,7 miliardy eur, ďalšie milióny idú z národných zdrojov. "Za tieto finančné prostriedky vysoko presahujeme sebestačnosť v obilninách a olejninách, poľnohospodárske suroviny však vyvážame do zahraničia, a zo zahraničia k nám prúdia zahraničné potraviny. Tých slovenských je na pultoch len 40 %, pre ilustráciu slovenských rastlinných olejov je pre absenciu spracovateľov na pultoch len 15 % z celkovej ponuky," doplnila.



Pripomenula, že potravinárske odvetvie bolo dlhodobo mimo záujmu slovenskej vlády, ale aj rezortného ministerstva. Zmena nastala až v roku 2019, kedy sa potravinári dočkali prvej podpory zo štátneho rozpočtu vo výške 5,5 milióna eur. Najvyššia národná podpora bola v roku 2022, kedy dosiahla 18 miliónov eur. V roku 2023 to bolo už len 3,5 milióna eur. Z výzvy Programu rozvoja vidieka vyhlásenej v roku 2022 zatiaľ podľa nej reálne nedostali na účet potravinári ani euro.



"Napriek tomu, že už aj politici prijali všeobecný fakt, že najslabším článkom potravinovej vertikály je potravinársky priemysel, pán minister Takáč dnes na tlačovej konferencii na potravinárov zabudol. Zatiaľ čo poľnohospodárska prvovýroba sa dočká ako každý rok zelenej nafty, platieb poistného, podpory hospodárskych zvierat, ministerstvo sa pri podpore potravinárov zmohlo len na navýšenie podpory na účasť potravinárov na výstavách o 100 % na 300.000 eur," dodala riaditeľka PKS.



Takáč na brífingu vo štvrtok oznámil, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR prerozdelí zo štátneho rozpočtu pre agrosektor 76 miliónov eur. Štátna pomoc z toho dosiahne 60,45 milióna eur, národné podpory 8,13 milióna eur a na rezervu pôjde 7,42 milióna eur.