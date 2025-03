Potravinári predstavili nástroj, ktorý pomáha vybrať jedlo či hýbať sa

Bratislava 27. marca (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) predstavila online nástroj Zdravý tanier, ktorý má pomôcť Slovákom pri výbere jedál a podnietiť ich ku každodennej pohybovej aktivite. Tento nástroj ponúka ľuďom odporúčania o strave, pohybe, zdravom jedálničku a ponúka aj recepty. Vo štvrtok to uviedli na tlačovej konferencii predstavitelia PKS.



„Potraviny, ktoré sa u nás vyrábajú, chovajú a pestujú sú bezpečné, kvalitné a chutné. Tak, ako majú ľudia právo vedieť, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré konzumujú, privítajú aj informáciu o tom, že sú zdravé. Veríme, že z toho budú profitovať aj samotní potravinári, keďže ide o ich iniciatívu, ktorú plne podporujeme,“ povedal štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Vnuk.



Odborník na výživu Peter Minárik upozornil, že úmrtnosť na Slovensku v dôsledku nesprávneho stravovania je na úrovni 26 %, pričom priemer EÚ je 17 %. Stredná dĺžka života na Slovensku je takmer o štyri roky nižšia ako priemer EÚ. Zlé stravovanie podľa neho prispieva k rôznym kardiovaskulárnym ochoreniam, obezite a spôsobuje aj rakovinu. Konzumácia veľkého množstva nasýtených tukov, cukrov a soli spôsobuje zhoršenie zdravotného stavu ľudí. Nedostatočný príjem ovocia, zeleniny a vlákniny vedie k nedostatku vitamínov aj minerálov, čo negatívne vplýva na imunitný systém a trávenie.



Slováci by sa mali podľa PKS zamerať na zdravšie stravovacie návyky, ktoré zahŕňajú vyváženú a pestrú stravu bohatú na rastlinné potraviny, celozrnné obilné výrobky a nízkotučné mliečne produkty. S tým im môže pomôcť online nástroj, pričom súčasťou odporúčaní je aj počet veľkostí porcií, ktoré má zdravý človek prijať každý deň. Denne by to malo byť päť až sedem porcií zeleniny a ovocia, ďalej tri až päť porcií pečiva, cestovín a ostatných obilnín i zemiakov či tri porcie nízkotučných mliečnych výrobkov, prípadne rastlinných alternatív k mliečnym výrobkom. Rovnako počas dňa by mali ľudia prijať dve porcie potravín bohatých na bielkoviny, ako sú strukoviny, chudé mäso, hydina alebo ryby.



V menších porciách je tiež vhodné konzumovať aj tuky, oleje, orechy a semienka, ktoré sú dobrým zdrojom nenasýtených mastných kyselín. Ich nadmerný príjem však môže podporovať nárast telesnej hmotnosti a rozvoj obezity.



„Zdravý tanier sa neusiluje ľudí obmedzovať. Práve naopak, chce im dať slobodu v rozhodovaní, keďže informácie, na základe ktorých by sa ľudia mohli racionálne a zdravo stravovať, sú často ťažšie dostupné, málo komunikované či nedostatočne zrozumiteľné pre všetky skupiny obyvateľstva,“ dodala riaditeľka PKS Jana Venhartová.