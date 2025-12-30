< sekcia Ekonomika
Potravinári: Produkcia obilnín a olejnín v roku 2025 prekvapila
Slovenskí obilninári a aj olejninári sa zhodujú v tom, že rok 2026 bude mimoriadne náročný a plný výziev.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Prekvapivo dobrá úroda obilnín a olejnín, politické rozhodnutia vo svete vrátane ciel a obavy z obchodných dohôd a zmien, ktoré pripravuje Európska komisia (EK), aj o tom bol rok 2025 pre pestovateľov obilnín a olejnín na Slovensku. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Produkcia obilnín a olejnín v roku 2025 podľa hovorkyne prekvapila. Počasie zo začiatku roka totiž nedávalo predpoklady na dobrú úrodu. Podľa Slovenského zväzu olejninárov priemerný výnos repky olejnej na úrovni 3,5 tony z hektára potešil a celkový úspech podporila pozitívne aj cena. Sójové bôby a slnečnica splnili očakávanie výnosov len čiastočne, ale aj v tomto prípade cena dorovnávala to, čo nedokázala príroda.
Aj Združenie pestovateľov obilnín podľa nej pozitívne hodnotí nadpriemerné úrody takmer vo všetkých komoditách. Slovenskí pestovatelia sa v odchádzajúcom roku 2025 s obavou pozerali najmä na politické rozhodnutia vo svete, ktoré bezprostredne ohrozovali ich podnikateľské plány.
„Clá boli najcitovanejším slovom a nepriaznivo zasiahli i agrosektor, čím zároveň ukázali na nízku vyjednávaciu schopnosť európskych politikov. Hrozba ciel bola na dennom poriadku. Negatívne bola zasiahnutá aj EÚ. Presadzovanie národných záujmov vo svetových obchodných vzťahoch prinášalo chaos do tradičného pohybu komodít vo svete. Zaznamenali sme aj rekordnú svetovú úrodu olejnín, avšak jej distribúcia bola poznačená spormi medzi Kanadou a Čínou a aj Čínou a USA vo veci colnej politiky,“ zhodnotil rok 2025 predseda Slovenského zväzu olejninárov Jozef Rebro.
Slovenskí obilninári a aj olejninári sa podľa Holéciovej zhodujú v tom, že rok 2026 bude mimoriadne náročný a plný výziev nielen z pohľadu Slovenska, ale kľúčové bude aj európske a svetové dianie. Istotu trhov a stabilitu príjmu ovplyvní fakt, akým spôsobom sa EÚ bude obchodne otvárať svetu. Obchodná dohoda medzi EK a krajinami Latinskej Ameriky je hrozbou pre európskych, a teda aj slovenských poľnohospodárov. Aj preto pestovatelia očakávajú turbulentné trhy spojené s nárokom na manažovanie predaja úrody. Výzvou bude aj zosúladenie ceny vstupov s trhovou cenou komodít a zabezpečenie ziskovosti každého podniku.
„Aktuálne výhľady na odbytové ceny komodít nepredpokladajú radikálny rast v roku 2026, preto by sa mali poľnohospodári pripraviť na minimalizáciu nákladov. Situáciu sťažuje aj dovoz komodít z Ukrajiny a ďalší tlak na ceny. Jeden z najväčších strašiakov je však budúca Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ po roku 2027. Pri súčasnom návrhu politiky hovoríme o likvidačných podmienkach pre slovenské poľnohospodárstvo,“ doplnil Martin Maček, predseda Združenia pestovateľov obilnín.
Holéciová dodala, že práve novej poľnohospodárskej politike EÚ sa bude SPPK venovať aj v roku 2026. Najväčšiu agropotravinársku samosprávu na Slovensku čakajú mnohé rokovania na domácej aj európskej pôde, ktorých cieľom je prepracovať pôvodné návrhy EK a zmierniť tak negatívne dosahy na európskych výrobcov potravín.
