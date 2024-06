Potravinári: Prvé kombajny už kosia tohtoročnú úrodu obilnín

Bratislava 21. júna (TASR) - Tohtoročná žatva je realitou, prvé kombajny už kosia tohtoročnú úrodu obilnín. Počasie bolo mesiace dozadu mimoriadne nestabilné. Slnečné dni počas jari striedali intenzívne dažde a krupobitie. Poľnohospodári preto pristupujú k zberu obilnín s pokorou a príliš veľké očakávania z nadpriemerných úrod nemajú. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že žatva sa v tomto týždni postupne rozbieha - poľnohospodári najskôr skúšobne pokosili úvodné parcely, aby zistili stav obilia, vlhkosť zrna a celkové podmienky na žatvu. Dnes sa už kosí napríklad v oblastiach okolo Senice, Komárna, Nových Zámkov, Bratislavy, Nitry, Levíc, Košíc alebo aj Trebišova. Na tohtoročnú žatvu má výrazný vplyv počasie, ktoré bolo len za ostatný mesiac veľmi premenlivé. Striedali sa teplé dni s ochladením, dažďom a aj krupobitím.



"Začali sme kosiť najmä skoré odrody jačmeňov, ktoré sa siali ešte na jeseň. Aktuálne už dozrieva aj pšenica. Predpokladám, že budúci týždeň už kombajny budú pracovať naprieč celým okresom. Vzhľadom na počasie však nečakáme výborné úrody. Budeme radi, ak dosiahneme priemer," uviedol predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Komárne Alexander Pastorek.



Prvých 200 hektárov už pokosili aj pestovatelia od Košíc. Úrody ozimného jačmeňa sú priemerné. "Výrazné zrážky v našom regióne rozmočili celý terén. Predpokladáme, že dažde reálne znížia množstvo a kvalitu úrody obilnín. Porasty sú náchylnejšie aj na plesňové ochorenia. S presúšaním pôdy a dozrievaním obilia nám pomáhajú súčasné horúčavy," priblížil situáciu na východe Slovenska predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Košice Peter Vilinský.



Na niektorých miestach podľa Holéciovej badať aj vplyv nadmerných zrážok, ktoré padli ešte na prelome rokov. V niektorých lokalitách obilie nerovnomerne dozrieva, a to najmä na plochách, kde bola pred pár mesiacmi výrazne podmočená pôda. Časť porastu na suchej pôde už bude dozretá a časť na mokrine bude v rôznom štádiu zrelosti. Na týchto plochách tak môže byť žatva komplikovaná s rozdielnou kvalitou zrna. O kvalite a množstve úrody obilnín preto rozhodne počasie až do posledného dňa, kedy bude obilie na poliach. Štandardne - v závislosti od dozrievania obilnín - sa zbierajú ako prvé ozimné jačmene, nasledujú skoré odrody pšenice s repkou olejnou.



"V dobrom roku vieme vypestovať okolo 4 miliónov ton obilnín, vrátane kukurice. Aj napriek počasiu, hrabošom a chorobám by sme pravdepodobne mali dosiahnuť päťročný priemer. Lokálne sú ale extrémne rozdiely. Na začiatku žatvy treba pochváliť mlynárov, že preferujú slovenské obilie. Veríme, že v tom budú pokračovať," uviedla Vladimíra Debnárová za Združenie pestovateľov obilnín.



Holéciová dodala, že aj v tomto roku tak budú slovenskí pestovatelia čeliť dopadom nadmerných dovozov ukrajinského obilia na európske trhy. Jeho importy na Slovensko sú naďalej zakázané. Až po konečnom predaní tohtoročnej úrody si tak poľnohospodár bude môcť povedať, nakoľko má za sebou úrodnú a úspešnú pestovateľskú sezónu.