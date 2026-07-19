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Potravinári radia nakupovať potraviny z overených zdrojov
Spotrebitelia by si mali všímať predovšetkým dodržiavanie teplotného režimu stanoveného výrobcom.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Potraviny, najmä živočíšneho pôvodu, by mali spotrebitelia nakupovať len od registrovaných alebo schválených výrobcov a predajcov. Pri výbere je potrebné sledovať hygienu predaja, spôsob skladovania, údaje na obale aj jeho prípadné poškodenie. Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti.
Spotrebitelia by si mali všímať predovšetkým dodržiavanie teplotného režimu stanoveného výrobcom. Ak má byť napríklad mäsový výrobok uchovávaný pri teplote do šesť stupňov Celzia, nemal by sa kupovať v prípade, že je zjavné, že teplota v chladiacom zariadení je vyššia. Dôležité je tiež skladovanie potravín na tmavom mieste, ak si to výrobok vyžaduje.
Pôvod a vlastnosti výrobku si možno overiť z povinných informácií uvedených na spotrebiteľskom balení. Etiketa musí obsahovať názov a zloženie potraviny, údaje o alergénoch, čistú hmotnosť, názov a adresu výrobcu alebo zodpovedného prevádzkovateľa, dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, výrobnú šaržu, podmienky skladovania a výživové údaje. Pri potravinách živočíšneho pôvodu sa na obale nachádza aj identifikačná značka výrobcu v oválnom tvare. Obsahuje kód krajiny, schvaľovacie číslo výrobcu a označenie Európskej únie.
ŠVPS upozornila, že označovanie krajiny pôvodu sa pri jednotlivých druhoch potravín líši. Kým pri čerstvom mäse je povinné, pri niektorých druhoch ovocia a zeleniny sa uvádzať nemusí. Spotrebiteľ by mal zároveň skontrolovať, či obal výrobku nie je porušený, nafúknutý alebo inak poškodený. Varovným signálom môže byť aj vydutá konzerva či nepríjemný zápach.
Po nákupe je potrebné dodržať podmienky skladovania uvedené na výrobku vrátane správnej teploty počas prepravy aj následného uchovávania v domácnosti. „Ďalším kritickým bodom je čas prípravy alebo konzumácie potraviny. Preto pred každou manipuláciou s potravinou je dôležité dôkladne si umyť ruky a používať len čisté, prípadne dezinfikované kuchynské pomôcky a nástroje,“ uviedli zo ŠVPS.
Odporúčajú tiež potraviny určené na konzumáciu v surovom stave, napríklad ovocie a zeleninu, spracovávať oddelene od čerstvého mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov. Ak domácnosť nemá oddelené priestory na prípravu jedla, spotrebitelia by mali najskôr pripraviť potraviny určené na priamu konzumáciu a až následne suroviny, ktoré budú tepelne upravené. Po kontakte so surovými potravinami živočíšneho pôvodu si treba ruky opäť dôkladne umyť alebo vydezinfikovať.
Spotrebitelia by si mali všímať predovšetkým dodržiavanie teplotného režimu stanoveného výrobcom. Ak má byť napríklad mäsový výrobok uchovávaný pri teplote do šesť stupňov Celzia, nemal by sa kupovať v prípade, že je zjavné, že teplota v chladiacom zariadení je vyššia. Dôležité je tiež skladovanie potravín na tmavom mieste, ak si to výrobok vyžaduje.
Pôvod a vlastnosti výrobku si možno overiť z povinných informácií uvedených na spotrebiteľskom balení. Etiketa musí obsahovať názov a zloženie potraviny, údaje o alergénoch, čistú hmotnosť, názov a adresu výrobcu alebo zodpovedného prevádzkovateľa, dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, výrobnú šaržu, podmienky skladovania a výživové údaje. Pri potravinách živočíšneho pôvodu sa na obale nachádza aj identifikačná značka výrobcu v oválnom tvare. Obsahuje kód krajiny, schvaľovacie číslo výrobcu a označenie Európskej únie.
ŠVPS upozornila, že označovanie krajiny pôvodu sa pri jednotlivých druhoch potravín líši. Kým pri čerstvom mäse je povinné, pri niektorých druhoch ovocia a zeleniny sa uvádzať nemusí. Spotrebiteľ by mal zároveň skontrolovať, či obal výrobku nie je porušený, nafúknutý alebo inak poškodený. Varovným signálom môže byť aj vydutá konzerva či nepríjemný zápach.
Po nákupe je potrebné dodržať podmienky skladovania uvedené na výrobku vrátane správnej teploty počas prepravy aj následného uchovávania v domácnosti. „Ďalším kritickým bodom je čas prípravy alebo konzumácie potraviny. Preto pred každou manipuláciou s potravinou je dôležité dôkladne si umyť ruky a používať len čisté, prípadne dezinfikované kuchynské pomôcky a nástroje,“ uviedli zo ŠVPS.
Odporúčajú tiež potraviny určené na konzumáciu v surovom stave, napríklad ovocie a zeleninu, spracovávať oddelene od čerstvého mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov. Ak domácnosť nemá oddelené priestory na prípravu jedla, spotrebitelia by mali najskôr pripraviť potraviny určené na priamu konzumáciu a až následne suroviny, ktoré budú tepelne upravené. Po kontakte so surovými potravinami živočíšneho pôvodu si treba ruky opäť dôkladne umyť alebo vydezinfikovať.