Potravinári sa v roku 2025 vyrovnávali so zvyšujúcimi sa nákladmi
Uviedla to riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová.
Autor TASR
Bratislava 25. decembra (TASR) - Rok 2025 predstavoval pre slovenské potravinárske odvetvie obdobie intenzívneho vyrovnania sa so zvyšujúcimi sa nákladmi a potrebou udržať konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na domácom aj európskom trhu. Uviedla to riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová.
Na národnej úrovni sa podľa nej otvorili zásadné diskusie o budúcnosti celého sektora, vďaka čomu sa potravinárstvo stalo pevnejšou súčasťou strategických debát o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ a podpore v rámci nasledovného Viacročného finančného rámca (VFR). Prioritami v odbornom dialógu zostali najmä odstránenie investičného dlhu a potreba zjednodušovania legislatívnych a administratívnych pravidiel na zachovanie konkurencieschopnosti odvetvia nielen v rámci Slovenska, ale aj EÚ ako takej v globálnom kontexte.
Za negatíva komora považuje fakt, že podiel slovenských potravín na pultoch obchodov znovu klesá, v roku 2025 predstavoval hodnotu 40,4 % a neustály nárast negatívneho salda zahraničného obchodu SR s potravinami, ktoré dosiahlo v roku 2024 hodnotu mínus 2,613 miliardy eur.
„Rok 2025 bol pre naše potravinárske odvetvie predovšetkým obdobím vyrovnávania sa so zvyšujúcimi sa nákladmi a neustálou potrebou udržania konkurencieschopnosti a to nielen na slovenskom trhu, ale aj v širšom európskom kontexte. Na európskej aj národnej úrovni sme otvorili nové diskusie o budúcnosti potravinárstva, o podmienkach podnikania a o dlhodobo udržateľnej konkurencieschopnosti slovenských výrobcov. Teší ma, že aj vďaka množstvu aktivít sa potravinárstvo konečne stalo pevnejšou súčasťou strategických diskusií o rozvoji nášho hospodárstva. Našimi hlavnými témami zostávajú systémové podpory spracovateľského priemyslu, odstránenie investičného dlhu a zlepšovanie podnikateľského prostredia,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.
V rámci uplynulého roka komora podľa Venhartovej po predchádzajúcej notifikácii schém štátnej pomoci očakávalo a presadzovalo vypísanie prvých výziev zameraných na marketing a nové technológie. PKS hodnotí kladne notifikácie schém štátnej pomoci pre potravinárske odvetvie, očakáva však vzhľadom na nízky podiel slovenských výrobkov a prehlbujúce sa negatívne saldo zahraničného obchodu oveľa vyššiu alokáciu finančných prostriedkov pre potravinárov zo štátneho rozpočtu.
Rok 2025 priniesol podľa nej aj viaceré legislatívne zmeny so zásadným vplyvom na fungovanie podnikov vrátane konsolidácie verejných financií. PKS aktívne pôsobila v pracovných skupinách pre potravinové právo a konzultovala prípravu európskej legislatívy, okrem iného aj nariadenia o cezhraničnom vymáhaní nekalých obchodných praktík či celkovej revízie potravinového práva.
„Rok 2025 jasne ukázal, že slovenské potravinárstvo má obrovský potenciál byť silným pilierom ekonomiky, ak mu štát zabezpečí spravodlivé a stabilné podmienky. Budeme aj naďalej konštruktívnym partnerom pre tvorcov politík a spoľahlivou oporou pre všetkých našich členov,“ zdôraznil Poturnay.
Dodal, že PKS bude aj v nasledujúcom období pokračovať v napĺňaní svojej vízie moderného a silného zástupcu potravinárov, ktorý je pripravený čeliť budúcim výzvam v oblasti udržateľnosti a inovácií.
