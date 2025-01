Potravinári sú nespokojní s úrovňou podpory ich priemyslu

Bratislava 3. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) nie je spokojná s tým, ako málo sa podporuje spracovateľský potravinársky priemysel na Slovensku. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru SPPK pri hodnotení minulého roka v agropotravinárstve.



"Naše potravinárstvo je v obrovskom investičnom dlhu. Chýbajú v ňom schémy štátnej pomoci a, samozrejme, vyčlenené finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, ktoré môžu opäť naštartovať našich producentov kvalitných potravín," spresnil.



"Určite musíme pridať v čerpaní zdrojov z 2. piliera. Po avizovaní problému s nevyčerpanými financiami sa situácia možno mierne zlepšila, ale musíme oveľa viac zabrať - tak ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a Pôdohospodárska platobná agentúra, ako aj poľnohospodári, aby sa nestalo to, že sa financie na konci obdobia nevyčerpajú," podčiarkol.



Dodal, že európske zdroje dávajú možnosť inovovať, zefektívňovať či automatizovať výrobu. "Nemôžeme teda hazardovať s budúcnosťou našich výrobcov potravín, ale musíme urobiť všetko pre to, aby sa k financiám, na ktoré majú nárok, dostali čo najrýchlejšie," uzavrel Korpáš.