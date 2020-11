Potravinári: Hrozia výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami

Bratislava 6. novembra (TASR) - V pondelok (9. 11.) hrozia na Slovensku výpadky v zásobovaní surovinami či potravinami. Dôvodom je povinnosť opätovného testovania tých pracovníkov, ktorí sa pohybujú v rámci červených a zelených okresov, pretože pokiaľ nebudú otestovaní, bude pre nich platiť zákaz vychádzania. Upozornila na to v spoločnom stanovisku potravinárskych zväzov Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).



Vysvetlila, že vláda síce vytvorí podmienky pre testovanie pracovníkov v zelených okresoch od pondelka 9. novembra, pre pracovníkov logistiky je to však neskoro. Zvozy živých zvierat, surovín a rozvozy potravín sa robia už v noci z nedele (8. 11.) na pondelok.



Kým výrobcovia pôsobiaci v červených okresoch budú mať testovanie pracovníkov zabezpečené vo vybraných okresoch prostredníctvom 2. kola celoplošného testovania, výrobcovia zo zelených okresov podľa Venhartovej zatiaľ majú možnosť zabezpečiť proces testovania pre svojich zamestnancov až od 9. novembra, čo je z pohľadu zabezpečenia činnosti pracovníkov logistiky neskoro. "Cestovanie s cieľom absolvovania testov v červených okresoch počas víkendu nepovažujeme za vhodné riešenie s ohľadom na kapacity odberných miest a snahu o minimalizáciu pohybu medzi zelenými a červenými okresmi," zdôraznila.



Upozornila, že len z pohľadu potravinárskych podnikov a pridružených odvetví ide o stovky pracovníkov, ako sú napríklad vodiči nákladnej dopravy zabezpečujúci rozvoz surovín, tovaru a zvoz živých zvierat, servisní pracovníci, iní špecializovaní pracovníci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v rámci celého Slovenska a vo vzťahu k zásobovaniu obyvateľstva potravinami zohrávajú kľúčovú úlohu.



Dodala, že potravinári plne rešpektujú prijaté opatrenia vlády, avšak upozorňujú na skutočnosť, že pre zabezpečenie plynulého zásobovania potravinami medzi okresmi je potrebné zabezpečenie možnosti testovania pracovníkov v zelených okresoch už cez víkend (najneskôr od nedele), pričom z pohľadu zásobovania môže byť problematickým hlavne pondelok 9. novembra. Zoznam mobilných miest v zelených okresoch by mal byť zverejnený už tento piatok, aby mohli potravinári včas komunikovať so svojimi zamestnancami.



Okrem PKS je pod stanoviskom potravinárov podpísaná aj Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Slovenský zväz výrobcov piva a sladu, Únia hydinárov Slovenska, Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.