Potravinári:V SR naďalej pretrváva v rámci zrážok nepriaznivá situácia

Bratislava 8. marca (TASR) - Na Slovensku naďalej pretrváva v rámci zrážok mimoriadne nepriaznivá situácia. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Poľnohospodári naprieč celou krajinou podľa nej potvrdzujú vážnu situáciu. Tá sa násobí nielen tým, že neprší, ale aj chýbajúcou snehovou pokrývkou, ktorá by mala vytvárať prirodzenú zásobu zimnej vlahy.



Viacerí oslovení poľnohospodári podľa Holéciovej hovoria o tom, že s takouto situáciu sa roky nestretli. Hoci v predchádzajúcom týždni miestami zrážky spadli, vidno to len v povrchovej vrstve pôdy a vo väčších hĺbkach je pôda naďalej mimoriadne presušená.



Spresnila, že z informácií od SHMÚ vyplýva, že najvypuklejšia situácia s nedostatkom vlahy je aktuálne najmä na západe, severozápade a severe Slovenska. Sucho v týchto oblastiach označuje SHMÚ ako výrazné, výnimočné až extrémne.



Poznamenala, že minimum zrážok a žiadny sneh charakterizoval úvod roka takmer na celom území Slovenska. Poľnohospodári opisujú situáciu ako enormné sucho. "Po roku tak extrém strieda extrém - vlani sme mali na zrážky bohatý začiatok roka, dnes máme úplne opačný problém - so suchom," podčiarkla.



Informovala, že poľnohospodári sa už pripravujú na jarné práce a vzhľadom na predpoveď počasia už niektoré podniky avizovali aj samotný začiatok jarných prác. Po zimnej prestávke tak stroje vyrazia do polí a poľnohospodári začnú pripravovať pôdu na novú úrodu. Sami sú zvedaví, ako sa plodiny uchytia v pôde, v ktorej po zime chýba vlaha. Do presušenej pôdy tak pôjdu prvé jarné plodiny, ako jarný jačmeň, hrach, zelenina či zemiaky.



Stav ozimín, ktoré boli zasiate vlani na jeseň, poľnohospodári podľa Holéciovej sledujú. "Všeobecne sa dá povedať, že porasty sú miestami slabé a nízke, čo je následok nedostatku zrážok počas zimy. Tento stav nám potvrdzujú napríklad poľnohospodári z juhu Slovenska v oblasti Komárna. Až na jar, po naštartovaní vegetácie a oteplení, budú vedieť bližšie povedať. ako prezimovali oziminy s minimálnym prísunom vlahy," doplnila.



Holéciová dodala, že jedným z riešení, ako znižovať riziko sucha, je využívanie závlahových sústav. Slovensko však podľa nej nemá vytvorené ideálne podmienky na zavlažovanie plodín, keďže napojenie na funkčný závlahový systém nie je 100-percentné. Aj preto z roka na rok silnie tlak na využívanie aj iných možností, ako predchádzať výrazným stratám zo sucha.