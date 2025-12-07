< sekcia Ekonomika
Potravinári: V SR sa zvýšil v 3. štvrťroku počet pracovníkov o 4,2 %
Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov v 3. štvrťroku 2025 evidujeme vo výrobe a konzervovaní hydiny, kde sa počet zamestnancov medziročne zvýšil o 28,8 %, uviedla Jana Holéciová.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. decembra (TASR) - V potravinárskom priemysle na Slovensku pracovalo v 3. štvrťroku tohto roka 34.150 zamestnancov. Oproti 3. štvrťroku 2024 ide o nárast o 4,2 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
„Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov v 3. štvrťroku 2025 evidujeme vo výrobe a konzervovaní hydiny, kde sa počet zamestnancov medziročne zvýšil o 28,8 %,“ priblížila.
Medzi odvetvia potravinárskeho priemyslu, ktoré tiež charakterizuje nárast počtu zamestnancov, patrí podľa nej aj výroba trvanlivých pekárskych výrobkov (nárast o 8,8 %) a výroba cestovín, kde sa počet zamestnancov oproti minulému roku zvýšil o 8,4 %.
„Naopak, odlev zamestnancov zaznamenávame v oblasti výroby destilovaných alkoholických nápojov, kde sa počet zamestnancov medziročne znížil o 13,2 %,“ doplnila.
Dodala, že výraznejšie zníženie počtu zamestnancov vidno aj vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydiny o 3,7 %, vo výrobe piva a sladu o 3,3 %, vo výrobe rastlinných a živočíšnych olejov a tukov o 1,6 % a vo výrobe hotových krmív o 1,5 %.
„Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov v 3. štvrťroku 2025 evidujeme vo výrobe a konzervovaní hydiny, kde sa počet zamestnancov medziročne zvýšil o 28,8 %,“ priblížila.
Medzi odvetvia potravinárskeho priemyslu, ktoré tiež charakterizuje nárast počtu zamestnancov, patrí podľa nej aj výroba trvanlivých pekárskych výrobkov (nárast o 8,8 %) a výroba cestovín, kde sa počet zamestnancov oproti minulému roku zvýšil o 8,4 %.
„Naopak, odlev zamestnancov zaznamenávame v oblasti výroby destilovaných alkoholických nápojov, kde sa počet zamestnancov medziročne znížil o 13,2 %,“ doplnila.
Dodala, že výraznejšie zníženie počtu zamestnancov vidno aj vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydiny o 3,7 %, vo výrobe piva a sladu o 3,3 %, vo výrobe rastlinných a živočíšnych olejov a tukov o 1,6 % a vo výrobe hotových krmív o 1,5 %.