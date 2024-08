Potravinári vítajú iniciatívu pri povinných školeniach o odbornosti

Bratislava 1. augusta (TASR) - Zrušenie plošnej povinnosti získať potvrdenie o odbornej spôsobilosti na prácu v gastronómii by uvítala aj Potravinárska komora Slovenska (PKS). Vo štvrtok o tom informovala riaditeľka PKS Jana Venhartová. Návrh v stredu (31. 7.) predstavilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR s tým, že zodpovednosť zaškolenia personálu o hygienickom minime by sa tak preniesla na prevádzkovateľov.



"Potravinárska komora Slovenska víta iniciatívu ministerstva na zníženie administratívnej záťaže. Táto zmena pozitívne ovplyvní aj potravinárske odvetvie, ktoré čelí nedostatku pracovnej sily a kde povinné školenia predstavujú zbytočnú administratívnu aj finančnú záťaž. Podporujeme návrh, aby mal odbornú spôsobilosť vedúci zamestnanec danej prevádzky, ktorý by následne zaškolil ostatných zamestnancov," uviedla Venhartová.



Podľa v súčasnosti platných pravidiel zamestnanci, ktorí chcú pracovať v gastronómii, no nemajú príslušné vzdelanie, musia absolvovať povinný kurz a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Tento proces je však podľa MCRaŠ časovo aj vedomostne náročný a nezohľadňuje pozíciu, o ktorú má uchádzač záujem.



Rezort preto plánuje navrhnúť, aby sa plošná povinnosť získať tieto osvedčenia zrušila. Povinnosť by ostala pre fyzické osoby - podnikateľov, ktorí pracujú samostatne. V prípade zamestnávateľa, ktorý ma zamestnancov, bude musieť mať osvedčenie aspoň jeden vedúci zamestnanec, ktorý bude môcť zaškoliť nových pracovníkov.



Cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je zjednodušenie a zvýšenie atraktivity prijímania zamestnancov v gastroslužbách. Súčasná povinnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pozíciu podľa ministerstva zaťažuje nielen samotných pracovníkov, ale aj zamestnávateľov. Na osvedčenie sa podľa rezortu totiž neraz čaká aj štvrťroka.