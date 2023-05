Potravinári vítajú novelu zákona o sociálnom poistení v druhom čítaní

Bratislava 9. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta posunutie novely zákona o sociálnom poistení do druhého čítania, ktorú aktuálne prerokúva Národná rada (SR). Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, v reakcii na rozhodnutie poslancov NR SR o návrhu novely o sociálnom poistení z dielne strany Smer-SD.



Potravinárske firmy sú podľa nej už len krok od toho, aby im štát odpustil časť odvodov do fondov sociálneho poistenia za svojich pracovníkov. Cena ľudskej práce je jednou z hlavných položiek, ktoré predražujú výrobu potravín. Na tento fakt SPPK podľa nej poukazuje dlhodobo, zmiernenie odvodového zaťaženia firmám pôsobiacich v agropotravinárskom sektore je pre SPPK prioritou.



"Pokiaľ znížime daňovo-odvodové zaťaženie slovenských agropotravinárskych firiem, môžeme skutočne očakávať zmiernenie tlaku na cenu potraviny. Dnešná správa je preto dlho očakávaným svetlom na konci tunela. Veríme, že poslanci parlamentu tento legislatívny proces dotiahnu do úspešného konca a návrh zákona definitívne schvália. Maximálny efekt zníženia cien potravín však dosiahneme vtedy, ak sa odvodové úľavy budú týkať nielen potravinárskych, ale aj poľnohospodárskych podnikov. Výroba potravín sa začína už na poli a v maštali, preto je potrebné, aby na odpustenie časti odvodov mal nárok celý agropotravinársky sektor," uviedol v reakcii na utorkové rozhodnutie parlamentu predseda SPPK Emil Macho.



SPPK preto podľa nej upriamuje pozornosť poslancov NR SR aj na tento fakt a žiada, aby sa úľavy dotýkali aj poľnohospodárskych podnikov. Pokiaľ by sa s návrhom stotožnila aj vláda, tak by sa materiál mohol prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní ešte na májovej schôdzi NR SR.



Pripomenula, že zníženie odvodového zaťaženia firiem by malo platiť na pol roka so začiatkom od 1. júla 2023. Náklady zamestnávateľov v potravinárstve pri tejto položke by sa mali znížiť o 25,2 % vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, maximálne však do výšky aktuálnej minimálnej mzdy vo výške 700 eur pre rok 2023.



Strane Smer-SD prešli do druhého čítania tri návrhy. Chcú nimi presadiť polročné odpustenie odvodov pre zamestnancov potravinárskych firiem, cenovú reguláciu základných druhov potravín pri ich nepriaznivom cenovom vývoji či posilnenie právomocí niektorých ministerstiev a Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pri cenovej kontrole.