Potravinári: Vítame schválenie programového vyhlásenia vlády

Bratislava 20. apríla (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta schválenie programového vyhlásenia vlády (PVV) SR na roky 2020 až 2024, s ktorým sa chce vláda SR uchádzať o dôveru Národnej rady (NR) SR na svojom pondelkovom rokovaní. Uviedla to riaditeľka PKS Jana Venhartová v reakcii na PVV, ktoré v nedeľu (19. 4.) schválil vládny kabinet.



"Sme veľmi radi, že programové vyhlásenie si dalo za strategický cieľ riešenie potravinovej sebestačnosti Slovenska a zvýšenie podielu domácich potravín. Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení zohľadnila veľa strategických priorít na rozvoj výroby potravín na Slovensku, ktoré PKS predstavila ešte v decembri minulého roka," priblížila.



Ide podľa nej najmä o vypracovanie dlhodobej koncepcie potravinárstva, zahrnutie podnikov spracovateľského priemyslu ako žiadateľov o podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ, investície do potravinárstva z európskych a národných zdrojov, podporu finančných nástrojov či zjednodušenie potravinárskej legislatívy s cieľom zjednotiť podmienky spoločného trhu EÚ. Rovnako dôležitý je aj transfer vedomostí na podporu inovácií v potravinárstve, prehodnotenie študijných odborov na stredných a vysokých školách či vzdelávanie spotrebiteľov.



Negatívnym prvkom pri príprave programového vyhlásenia bolo podľa Venhartovej vynechanie dialógu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávnymi organizáciami.



"Očakávame, že kľúčové tézy programového vyhlásenia budú do politickej praxe uvádzané už v štandardnom a transparentnom dialógu s organizáciami legitímne zastupujúcimi slovenských poľnohospodárov a výrobcov potravín, ktorí každodenne zabezpečujú výrobu potravín, zamestnanosť a rozvoj vo všetkých častiach našej krajiny," uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.



PKS je podľa Venhartovej pripravená v plnej miere pomáhať a byť súčinná pri napĺňaní tohto strategického dokumentu odbornými konzultáciami, návrhmi na jeho vykonanie a realizáciu v praxi.