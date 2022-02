Potravinári: Vojenský konflikt bude mať vplyv aj na ceny surovín

Bratislava 24. februára (TASR) - Vojenský konflikt bude mať vplyv aj na ceny surovín potrebných do potravinárskej výroby. Uviedla to pre TASR Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS), v reakcii na rusko-ukrajinský konflikt.



Upozornila, že PKS dôsledne sleduje aktuálne dianie vrátane sankcií prijatých voči Rusku nielen Európskou úniou (EÚ), ale celosvetovo.



"Vyše 91 % potravín a surovín dovezených na Slovensko pochádza z krajín Európskej únie, rovnako v slovenskom vývoze dominuje vývoz do krajín EÚ (až 96 %), preto v tomto momente neevidujeme výpadky a vplyv na dostupnosť potravín na našom území," vysvetlila.



"Očakávame však, že vojenský konflikt bude mať vplyv na ceny a dostupnosť energií, pohonných látok, ako aj surovín do potravinárskej výroby," podčiarkla.



"Potravinárska komora Slovenska vyjadruje solidaritu ukrajinskému národu, v prípade oslovenia sme pripravení rokovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o forme poskytnutia humanitárnej pomoci," dodala riaditeľka PKS.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.