< sekcia Ekonomika
Potravinári vyhlásili 9. ročník súťaže o najlepšie inovácie
Prihlasovanie je od 1. augusta otvorené pre všetky potravinárske podniky so sídlom v SR.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) spúšťa prihlasovanie do 9. ročníka súťaže o Cenu PKS za rok 2026, ktorej cieľom je oceniť výnimočné inovácie, udržateľné riešenia a osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju slovenského potravinárstva. Prihlasovanie je od 1. augusta otvorené pre všetky potravinárske podniky so sídlom v SR. Prihlášky do súťaže je možné podať do 31. októbra 2026. Informovala o tom riaditeľka PKS Jana Venhartová. Viac informácií o súťaži, podmienkach účasti a prihlasovaní možno podľa nej nájsť na www.cenapks.sk.
Spresnila, že súťažiaci môžu prihlásiť inovatívne potravinárske výrobky, projekty zamerané na trvalú udržateľnosť výroby alebo spotreby potravín, reformulované či obohatené výrobky, riešenia prispievajúce k znižovaniu environmentálnej záťaže alebo komunikačné a vzdelávacie aktivity zamerané na spotrebiteľov. PKS zároveň prijíma nominácie na ocenenie Osobnosť potravinárstva, ktoré je určené jednotlivcom s mimoriadnym prínosom pre rozvoj slovenského potravinárskeho sektora.
„Slovenské potravinárstvo disponuje množstvom šikovných odborníkov, moderných technológií aj výrobkov, ktoré úspešne konkurujú na domácom i zahraničnom trhu. Prostredníctvom Ceny Potravinárskej komory Slovenska chceme tieto úspechy zviditeľniť a oceniť podniky aj jednotlivcov, ktorí posúvajú naše odvetvie vpred. Veríme, že aj tento rok sa do súťaže prihlásia inšpiratívne projekty a výrobky, ktoré ukážu vysokú úroveň potravinárskeho odvetvia,“ zdôraznila Venhartová.
Informovala, že odborná hodnotiaca komisia bude posudzovať najmä mieru inovácie, prínos výrobku alebo projektu pre spotrebiteľa, kvalitu spracovania, technologické riešenia, environmentálne aspekty či prínos k rozvoju udržateľného potravinárstva. V kategórii Trvalá udržateľnosť môžu podniky predstaviť projekty zamerané napríklad na efektívnejšie využívanie energií a vody, znižovanie uhlíkovej stopy, predchádzanie vzniku potravinového odpadu alebo vzdelávacie a komunikačné aktivity podporujúce zodpovednú spotrebu. V kategórii Osobnosť potravinárstva môžu odborné a samosprávne organizácie, podniky i jednotlivci nominovať osobnosti, ktoré svojou dlhodobou prácou významne prispeli k rozvoju slovenského potravinárstva. Výsledky súťaže budú vyhlásené do 31. decembra 2026.
„Ak chceme posilniť potravinovú bezpečnosť Slovenska a udržať konkurencieschopnosť našich výrobcov, musíme vytvárať podmienky na ich ďalší rozvoj, vrátane podpory inovácií. Potravinárske podniky opakovane dokazujú, že dokážu prinášať kvalitné a moderné výrobky. Je preto dôležité, aby ich úsilie bolo podporované nielen odborným uznaním, ale aj systémovou podporou investícií do výskumu, vývoja a modernizácie výroby,“ dodala Venhartová.
Spresnila, že súťažiaci môžu prihlásiť inovatívne potravinárske výrobky, projekty zamerané na trvalú udržateľnosť výroby alebo spotreby potravín, reformulované či obohatené výrobky, riešenia prispievajúce k znižovaniu environmentálnej záťaže alebo komunikačné a vzdelávacie aktivity zamerané na spotrebiteľov. PKS zároveň prijíma nominácie na ocenenie Osobnosť potravinárstva, ktoré je určené jednotlivcom s mimoriadnym prínosom pre rozvoj slovenského potravinárskeho sektora.
„Slovenské potravinárstvo disponuje množstvom šikovných odborníkov, moderných technológií aj výrobkov, ktoré úspešne konkurujú na domácom i zahraničnom trhu. Prostredníctvom Ceny Potravinárskej komory Slovenska chceme tieto úspechy zviditeľniť a oceniť podniky aj jednotlivcov, ktorí posúvajú naše odvetvie vpred. Veríme, že aj tento rok sa do súťaže prihlásia inšpiratívne projekty a výrobky, ktoré ukážu vysokú úroveň potravinárskeho odvetvia,“ zdôraznila Venhartová.
Informovala, že odborná hodnotiaca komisia bude posudzovať najmä mieru inovácie, prínos výrobku alebo projektu pre spotrebiteľa, kvalitu spracovania, technologické riešenia, environmentálne aspekty či prínos k rozvoju udržateľného potravinárstva. V kategórii Trvalá udržateľnosť môžu podniky predstaviť projekty zamerané napríklad na efektívnejšie využívanie energií a vody, znižovanie uhlíkovej stopy, predchádzanie vzniku potravinového odpadu alebo vzdelávacie a komunikačné aktivity podporujúce zodpovednú spotrebu. V kategórii Osobnosť potravinárstva môžu odborné a samosprávne organizácie, podniky i jednotlivci nominovať osobnosti, ktoré svojou dlhodobou prácou významne prispeli k rozvoju slovenského potravinárstva. Výsledky súťaže budú vyhlásené do 31. decembra 2026.
„Ak chceme posilniť potravinovú bezpečnosť Slovenska a udržať konkurencieschopnosť našich výrobcov, musíme vytvárať podmienky na ich ďalší rozvoj, vrátane podpory inovácií. Potravinárske podniky opakovane dokazujú, že dokážu prinášať kvalitné a moderné výrobky. Je preto dôležité, aby ich úsilie bolo podporované nielen odborným uznaním, ale aj systémovou podporou investícií do výskumu, vývoja a modernizácie výroby,“ dodala Venhartová.