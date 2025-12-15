< sekcia Ekonomika
Potravinári vyhodnotili súťaž o najlepšie inovácie
Potravinárske podniky mohli nahlasovať svoje inovácie, inovatívne technológie či reformulované výrobky.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhodnotila 8. ročník súťaže o Cenu PKS, súťaže o najlepšie inovácie v potravinách. Potravinárske podniky mohli nahlasovať svoje inovácie, inovatívne technológie či reformulované výrobky. Informovala o tom v pondelok riaditeľka komory Jana Venhartová.
Najvyššie ocenenie v kategórii Inovatívny výrobok získala spoločnosť Zvolenská mliekareň s výrobkom Zvolenský Jogurt gréckeho typu broskyňový. Na druhom mieste sa v tejto kategórii umiestnila spoločnosť Budiš s produktom Gemerka Imunita malina - šípka. Tretie miesto v kategórii obsadil výrobok Treska Cottage Exklusiv od spoločnosti Preto Ryba.
Ocenenie v kategórii Trvalá udržateľnosť získala spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko s reprezentatívnou aktivitou trvalej udržateľnosti - prechod pivovaru Šariš na plne obnoviteľné zdroje elektriny, ktorý sa začal v januári 2025.
Vyhlásenie výhercov súťaže o Cenu PKS sa uskutočnilo na slávnostnom valnom zhromaždení PKS 11. decembra v Turčianskych Tepliciach. Ocenenia víťazom odovzdal prezident PKS Daniel Poturnay a štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimír Vnuk.
Komisia zložená z odborníkov v oblasti potravinárstva, z akademickej a vedeckej obce spomedzi prihlásených produktov vyberala tie, ktoré spĺňali náročné podmienky hodnotenia. Medzi kritériá hodnotenia patria spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou, netradičná receptúra výrobku, neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny, obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku či soli.
„Tešíme sa z množstva zaujímavých inovácií, ktoré boli prihlásené do našej súťaže. Inovácie sú to, čo prináša pridanú hodnotu v rámci potravinárskej výroby a čím sa inovatívne výrobky môžu odlíšiť od konkurencie,“ povedala Venhartová.
„Sme radi, že potravinárske podniky prinášajú aj v týchto neľahkých časoch slovenským spotrebiteľom zaujímavé a chutné výrobky. Veríme, že tieto výrobky budú úspešné na trhu a nájdu si medzi spotrebiteľmi veľa priaznivcov,“ dodala riaditeľka PKS.
