Potravinári: Výroba potravín bude o niečo lacnejšia

Bratislava 22. júna (TASR) - Náklady na výrobu slovenských potravín dočasne poklesnú. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), v reakcii na schválenú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá na čas odpúšťa potravinárom a chovateľom poistené odvody na ich zamestnancov.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa nej hodnotí tento krok vysoko pozitívne. SPPK sa totiž aktívnou a konštruktívnou diskusiou podarilo presvedčiť poslancov o opodstatnenosti odvodových úľav.



Pripomenula, že jednou z najdrahších položiek pri výrobe potravín je cena ľudskej práce. Zmiernením odvodového zaťaženia zamestnancov slovenských potravinárskych firiem a chovateľov hospodárskych zvierat sa výrazne zníži nákladová položka tvoriaca rozhodujúcu časť odbytovej ceny potravín alebo prevádzky chovov hospodárskych zvierat.



"To, že parlament schválil zníženie odvodov, považujem za mimoriadne pozitívnu správu. Oceňujeme aj konštruktívnu diskusiu s predkladateľmi a aj rokovanie v Národnej rade (NR) SR. Novelu prijali poslanci ústavnou väčšinou, za zmenu hlasovalo 101 z nich. Poslanci si teda osvojili návrh SPPK, že úľava sa má týkať nielen potravinárov, ale aj chovateľov. Navyše, schválená zmena bude mať pozitívny vplyv aj na tlmenie inflácie pri potravinách. Je to výborná správa nielen pre agropotravinárov, ale nádejou aj pre samotných spotrebiteľov. Pokiaľ zamestnávatelia prinášajú rozumné návrhy, ako riešiť problémy, poslanci by si ich mali vypočuť a snažiť sa hľadať spôsoby na ich riešenie. A v tomto prípade sa tak stalo," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



Slovenskí prvovýrobcovia - chovatelia a potravinári tak podľa Macha budú po dobu šiestich mesiacov vyrábať potraviny a chovať zvieratá o niečo lacnejšie, čo ich spraví o čosi viac konkurencieschopnými pri porovnaní so zahraničnými producentami potravín.



Dodal, že podnikatelia budú nižšie odvody za svojich pracovníkov platiť od augusta 2023 do januára 2024. Na pol roka sa im tak znížia náklady o asi 24 % vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, maximálne však do výšky minimálnej mzdy v tomto roku, teda 700 eur. Uvedenú výšku poistného (odvodovej úľavy) bude štát, respektíve Sociálna poisťovňa považovať pri uplatňovaní budúcich nárokov z poistného systému zo strany poistencov za zaplatenú. Ušlé poistné kryje štát, uviedli predkladatelia. Nad úrovňou minimálnej mzdy budú vymeriavacie základy podliehať štandardným sadzbám sociálneho poistenia.



Novela, ktorú schválila NR SR, by mala začať platiť od 1. augusta tohto roka. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora verí, že ju schváli aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.