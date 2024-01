Potravinári: Výzvami pre farmárov budú v roku 2024 platby

Bratislava 2. januára (TASR) - Výzvami pre slovenských farmárov budú v tomto roku najmä zmena spôsobu vyplácania podpôr, ako aj riešenie dovozu ukrajinských agrokomodít. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Azda najväčšou zmenou bude pre našich poľnohospodárov obmena vyplácania platieb, na ktoré majú naši poľnohospodári nastavené financovanie prevádzky svojich podnikov. Diskusie s bankami budú preto pokračovať," priblížil.



"Veľmi pozorne budeme sledovať vývoj okolo Ukrajiny a lacných dovozov agrokomodít. Únia dala Ukrajine jasný signál, že si dokáže predstaviť jej vstup do EÚ. Budeme tak určite tlačiť na to, aby musela aj spĺňať všetky prísne normy, ktoré dnes spĺňajú aj naši pestovatelia a chovatelia," spresnil.



Zdôraznil zároveň, že slovenskí potravinári určite spozorneli, keď sa Slovenskom "prehnala" informácia o avizovanom príchode nového obchodného reťazca na územie SR.



"Očakávame veľmi veľkú diskusiu o cenách potravín, keďže to bola téma predvolebnej kampane politických strán. Neutícha však ani diskusia o cenách energií, inováciách a investíciách. Problémom však bude aj odchod ľudí do predčasného dôchodku," dodal Korpáš.