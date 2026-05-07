Potravinári vyzývajú na dodržiavanie opatrení ohľadom afrického moru
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) apeluje na chovateľov, aby maximálne dodržiavali všetky nariadené veterinárne opatrenia, smerujúce k rýchlemu zvládnutiu nákazy afrického moru ošípaných (AMO) a zabráneniu jej ďalšieho šírenia. Tzv. biosecurity zahŕňa i zákaz vstupu nepovolaných osôb do chovov a bezodkladné ohlásenie podozrenia na toto ochorenie. Uviedla to pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na stredajšiu (6. 5.) informáciu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR o výskyte AMO v komerčnom chove v okrese Žiar nad Hronom.
SPPK berie podľa nej potvrdenie výskytu AMO v komerčnom chove v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom s maximálnou vážnosťou. Ide o závažnú situáciu, ktorá môže mať významné ekonomické dôsledky pre chovateľov aj celý sektor chovu ošípaných na Slovensku, pokiaľ sa ochorenie bude rozširovať.
Upozornila, že chov ošípaných na Slovensku sa nachádza už aj bez nového prípadu nákazy AMO vo veľmi nepriaznivej situácii. Tá súvisí s vysokými nákladmi na chov ošípaných a nízkou konkurencieschopnosťou. Sektor ošípaných sa navyše ešte stále úplne nespamätal z dôsledkov nákazy slintačky a krívačky, ktorá postihla aj túto oblasť živočíšnej výroby.
ŠVPS 6. mája na sociálnej sieti informovala, že v komerčnom chove domácich ošípaných v katastri obce Lovča bolo Národným referenčným laboratóriom vo Zvolene potvrdené ohnisko AMO. Ako ŠVPS priblížila, v pondelok (4. 5.) nahlásil majiteľ úhyn ošípanej, bola vykonaná pitva, pričom patologicko-anatomický nález nebol jednoznačný. Počas utorka 5. mája nahlásil úhyn ďalších 13 kusov a v stredu ďalších 32 kusov. „Príznaky choroby momentálne vykazuje 40 kusov za príznakov horúčky a respiratórneho syndrómu s výtokom z nozdier, zväčša krvavým,“ uviedla ŠVPS.
