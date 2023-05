Potravinári: Začínajú sa samozbery jahôd

Bratislava 31. mája (TASR) - Pestovatelia opäť po roku otvárajú svoje jahodové polia pre verejnosť. V týchto dňoch sa totiž postupne začínajú samozbery jahôd. Zákazníci si jahody na vlastnú spotrebu môžu prísť natrhať už na 50 miestach na Slovensku. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Medzi prvé lokality, kde si ľudia môžu prísť nazbierať jahody, patria podľa nej oblasti na juhozápade Slovenska, najmä pri Bratislave. Postupne, ako budú dozrievať tieto plody aj v severnejšie položených oblastiach, sa budú do samozberov zapájať i ďalšie regióny na Slovensku. Pestovatelia, prirodzene, čakajú na dostatok slnečných dní. Spustenie samozberov musia aj správne načasovať, aby bolo zrelých plodov dostatok pre prvých oberačov.



"Posledné asi tri roky udržiavame približne 50 jahodovísk určených na samozbery. Viacerí pestovatelia sa však už poučili z vlastných chýb a ponúkajú spotrebiteľom prvotriednu kvalitu. Základom je však dostatočný počet jedincov, profesionálna starostlivosť o porasty, ošetrovanie a najmä kvapková závlaha," uviedol Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska.



Uplynuté týždne, ktoré boli bohaté na zrážky, dozrievajúcim jahodám podľa Holéciovej výrazne pomohli. Teraz je dôležité, aby bolo čo najviac teplých a slnečných dní, aby jahody postupne dozrievali na celom území Slovenska. Problém s plesňami by nemal byť, pestovatelia sa už totiž vedia na takéto situácie dobre pripraviť.



Spresnila, že tohtoročná oberačka jahôd vyjde približne na tri eurá za kilogram, ceny sa menia v závislosti od intenzity ochrany porastov pred mrazom najmä počas chladných jarných dní. Aj jahody sú totiž citlivé na jarné mrazy. V tomto roku ich tak pre silný mráz počas marcových a aprílových nocí bude menej. Mrazy totiž zničili približne 30 % produkcie jahôd. Pestovatelia jahôd preto vyzývajú ľudí, aby počas samozberov boli ohľaduplní voči porastom a červené plody, ktoré mrazom odolali, zbierali tak, aby ich pri chôdzi ničili.



Holéciová dodala, že samozbery na jednotlivých jahodoviskách budú trvať približne dva týždne. V prvých dňoch očakávajú ovocinári veľký nápor zo strany verejnosti, neskôr sa záujem znižuje. Paradoxom pritom však podľa nej je, že najlepšie jahody sú tie neskoršie, ktoré sú menšie, preto sa oplatí prísť na samozber aj o čosi neskôr a siahnuť i po menších kúskoch, ktoré sú vynikajúce napríklad do džemov.