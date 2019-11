Potravinári: Zahraničné značky vytláčajú z obchodov značkové potraviny

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zahraničné privátne značky vytláčajú z pultov obchodov značkové potraviny. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) uskutočnila agentúra Go4insight.



Podiel privátnych značiek, čo sú výrobky predávané pod značkou obchodného reťazca, dosiahol v roku 2019 najvyšší podiel za posledných sedem rokov, a to 25,3 %, medziročne vzrástol o 1,3 percentuálneho bodu (p.b.). Z porovnania s rokom 2015 tiež vyplýva, že podiel zahraničných privátnych značiek narástol až o 5 p. b.



Najväčšie zastúpenie privátnych značiek na pultoch v maloobchode mal už tradične reťazec Lidl (56 %), nasleduje Kaufland (23 %) a Coop Jednota (23 %). Najnižší podiel privátnych značiek je v reťazci CBA (13 %). Medziročný nárast podielu privátnych značiek sa zaznamenal v reťazci Coop Jednota a Tesco, v ostatných reťazcoch podiel medziročne poklesol alebo bol stabilný.



Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach a veľkoskladoch (50 %). V ostatných predajných formátoch je podiel stabilný na úrovni 17 až 21 %.



Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (68 %), mäsové výrobky - balené, nemrazené (42 %), konzervované produkty (40 %) a cestoviny (39 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách víno (6 %), pivo, liehoviny a destiláty (9 %) a nečokoládové cukrovinky (12 %).



Privátne značky zaznamenali podľa prieskumu rast podielu v takmer každej sledovanej kategórii (12 zo 16), pokles sa zaznamenal len v 3 kategóriách. Najvýraznejší nárast bol v kategóriách mlieko, cestoviny a nečokoládové cukrovinky (plus 4 p. b.). Pokles zaznamenali kategórie spracovaných produktov a vína (mínus 3 p. b.).



"Je veľmi smutné, že podiel zahraničných privátnych značiek rastie na úkor značkových potravín," uviedol na štvrtkovej tlačovej besede v súvislosti s prieskumom Daniel Poturnay, prezident PKS. Za značkovými výrobkami je podľa neho dlhoročné budovanie lojality spotrebiteľov, pričom výrobcovia značkou garantujú kvalitu výrobkov s osvedčenými receptúrami, kvalitnými surovinami a v neposlednom rade aj vlastným úspešným príbehom.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že pri podiele 25 % privátnych značiek je 18 % zahraničných privátnych značiek a 7 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 51 %, zvyšných 5 % sú privátne značky vyrobené na Slovensku. Rovnako reťazec Kaufland preferuje zahraničných výrobcov privátnych značiek, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec Coop jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.



PKS aj v roku 2019 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4insight prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum sa uskutočňuje už od roku 2013. Aj v roku 2019 sa prieskum uskutočňoval zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v SR. Terénny zber údajov sa realizoval v mesiacoch marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach ako v roku 2018.