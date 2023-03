Potravinárov pobúrilo, ako sa zastropovali ceny niektorých potravín

Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenskí potravinári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a Únii potravinárov Slovenska (ÚPS) hodnotia dohodu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a obchodnými reťazcami o zastropovaní cien vybraných potravín ako podraz voči slovenským výrobcom potravín.



Ako ďalej uviedla v spoločnom stanovisku SPPK a ÚPS hovorkyňa SPPK Jana Holéciová k minulotýždňovej dohode agrorezortu a obchodných reťazcov na trojmesačnom zmrazení cien potravín, dohodnúť sa na zastropovaní cien bez korektnej a odbornej diskusie s potravinármi nemá s dobrými vzťahmi absolútne nič spoločné. Stanovenie stropu cien pri vybraných potravinách môže byť diskutabilné aj z hľadiska možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže.



Podčiarkla, že hoci ide o zásadnú zmenu v rámci cenotvorby potravín, so slovenskými potravinármi dopredu o nej ani MPRV, ani obchodníci nerokovali. SPPK a ÚPS nemali žiadne oficiálne informácie o tom, že sa pripravuje takáto iniciatíva. Prvýkrát sa o stropovaní dozvedeli 17. marca, keď boli pozvaní na rokovanie so zástupcami MPRV a obchodníkmi a keď im boli predložené informácie o fixných cenách.



O tejto iniciatíve teda boli podľa Holéciovej potravinári prvýkrát informovaní v piatok (17. 3.), a to len necelú hodinu pred konaním tlačovej besedy k tejto téme. Materiál bol podľa potravinárov "o nás bez nás", hoci v ňom má ísť najmä o slovenské potraviny.



Holéciová upozornila, že niektorí slovenskí potravinári zaznamenali počas minulého týždňa, už niekoľko hodín pred oficiálnym ohlásením stropovania cien na tlačovej besede, tlak zo strany obchodníkov na zníženie odbytových cien niektorých druhov potravín.



Potravinári odmietajú, aby sa cenový tlak takýmto spôsobom prenášal priamo na plecia potravinárov. MPRV sa podľa nich ani nepokúsilo spolupracovať s potravinármi a spoločne hľadať iné a efektívnejšie riešenia na zamedzenie stále rastúcej inflácie.



Slovenskí potravinári podľa hovorkyne taktiež odmietajú, aby dopredu nemali k dispozícii zoznam vybraných potravín, ktorých sa stropovanie týka. Chýbajú podľa Holéciovej základné informácie, o ktoré potraviny má ísť.



Zdôraznila, že stanovenie stropu cien môže byť diskutabilné z hľadiska možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. Slovenskí potravinári odmietajú byť účastníkmi obchádzania pravidiel hospodárskej súťaže. Potravinári sú podľa Holéciovej prekvapení z toho, že MPRV má tendenciu spolupodieľať sa na určovaní cien v potravinárskom sektore.