Poľnohospodárska komora monitoruje situáciu na poliach po povodniach

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) naďalej monitoruje situáciu na poliach po septembrových povodniach. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK. Podľa doterajších hlásení poľnohospodárov sa podľa nej škody týkajú najmä regiónov Senica, Bratislava, Komárno, Vranov nad Topľou či Bardejov.



"Jesenné povodne a silný vietor skomplikovali zber úrody a zakladanie tej budúcoročnej v miestach, kde prišlo k zaplaveniu poľnohospodárskej pôdy. Dnes je však veľmi náročné hovoriť o škodách. Ich rozsah, ktorý voda spôsobila, sa môže ukázať až v najbližších dňoch, ale aj mesiacoch," priblížila.



Zdôraznila, že do porastov v zaplavených oblastiach (predovšetkým na Záhorí) nebolo možné ani len vstúpiť. "V okolí Komárna v predchádzajúcich dňoch ešte len kulminovala povrchová, ale aj spodná voda, preto sme s vyjadreniami o škodách opatrní. Problémy zaznamenali poľnohospodári v povodí veľkých riek, napr. Moravy, Dunaja, Tople. V niektorých prípadoch boli zaplavené aj sklady s obilím, pričom voda túto úrodu znehodnotila," poznamenala.



Silný vietor mohol podľa Holéciovej poškodiť aj plodiny, ktoré ešte sú na poli a čakajú na zber, napr. kukuricu, slnečnicu, cukrovú repu. Povodne však majú vplyv aj do budúcna, pri zakladaní novej úrody. Napríklad v oblasti Lozorna voda odplavila ornicu na dvoch parcelách, preto poľnohospodári nedokážu siať.



Uviedla, že Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava informovala, že tamojší poľnohospodári majú slnečnicu zaplavenú na 40 % výmery, kukuricu a cukrovú repu na 15 % výmery. Poškodené sú aj novozaložené porasty repky, a to až na 50 %.



Podľa Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Senica boli v regióne zaplavené pozemky - v okresoch Senica a Skalica - v chotároch obcí Radošovce, Lopašov, Holíč, Skalica, Kopčany, Dojč, Senica, Jablonica, a to hlavne v rovinatých častiach územia.



"Okres Komárno zasiahli intenzívne dažde už trikrát v tomto roku, v niektorých lokalitách za krátky čas napadlo aj 160 milimetrov zrážok," doplnila Holéciová.



Dodala, že problém nemajú len konvenčné plodiny, ale aj ovocie, zelenina, zemiaky, trvalé trávne porasty a vinohrady. Po záplavách prišli relatívne vysoké denné teploty, ktoré prinášajú aj vyšší odpar, čo môže naštartovať rôzne choroby. Na druhej strane však pôda, ktorá rýchlo vyschla, dovolila vinohradníkom zbierať úrodu.