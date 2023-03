Potravinárska komora: Pri cibuli nie je dôvod na paniku

Bratislava 15. marca (TASR) - Spotrebitelia nemajú dôvod na "cibuľovú paniku", túto plodinu si do zásob nemusia nakupovať. Uviedla to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu s profesionálnymi pestovateľmi. Samotní pestovatelia potvrdzujú, že cibuľová kríza vo svete zvýšila záujem o plodinu aj na Slovensku.



Nevydarený hospodársky rok, záplavy, extrémne sucho, mrazy, obmedzenia exportu zo strany niektorých svetových pestovateľov zeleniny, ale aj energetická kríza a znižujúce sa zásoby minuloročnej úrody - to sú dôvody, prečo je momentálne v niektorých krajinách zelenina, vrátane cibule, nedostatkovou komoditou s vysokými cenami.



Slovenskí pestovatelia podľa SPPK pociťujú sekundárne dôsledky nedostatku cibule vo svete, a to v podobe vysokého záujmu o slovenskú cibuľu. O cibuľu zo SR pod vplyvom svetového nedostatku majú záujem nielen nákupcovia na Slovensku, ale aj v zahraničí - napríklad z Českej republiky alebo z Maďarska.



"Apelujeme na našich pestovateľov, aby boli v tejto dobe proslovenskí a domácu cibuľu nárazovo nevypredávali do zahraničia, ale pokračovali v plynulom zásobovaní domáceho trhu a našich obchodov. Profesionálni pestovatelia, ktorí majú vybudované veľké moderné skladovacie priestory, majú ešte aj dnes na sklade cibuľu, ktorá je navyše naďalej vo vyhovujúcej kvalite. Takúto cibuľu vieme aj v týchto dňoch bez väčších problémov kúpiť v obchodoch," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



SPPK spolu so zeleninármi vidí tri riešenia, ako nedať spotrebiteľom dôvod na paniku pri žiadnych ďalších cibuľových alebo aj iných zeleninových krízach. Je to v prvom rade dlhodobá a silná finančná podpora štátu pre zeleninárstvo po vzore krajín V4 - pestovanie zeleniny, vrátane cibule, musí byť pre poľnohospodárov motivačné, aby na jej pestovaní neboli stratoví.



Podľa agrokomory je potrebné vybudovať viac moderných skladovacích priestorov. Javí sa ako nutné, aby sa slovenskí poľnohospodári zapájali do výziev a investovali do výstavby moderných skladovacích priestorov, kde budú môcť uskladniť úrodu na dlhú dobu bez nutnosti ju čím skôr predať.



SPPK apeluje na spotrebiteľov, aby počas roka stále viac nakupovali slovenskú zeleninu a cibuľu. Záujem Slovákov o vlastné potraviny vysiela motivačný signál pre samotných poľnohospodárov, ktorí vidia záujem o ich produkty a tým môžu zvyšovať výmery zeleniny do ďalšej pestovateľskej sezóny.



Agrokomora dodala, že na Slovensku má pestovanie cibule vzostupný trend. Kým v roku 2017 ju pestovali poľnohospodári na výmere 697 hektárov (ha) pri produkcii 14.200 ton, v roku 2021 presiahli výmery cibule 1100 ha a úroda bola takmer 40.000 ton. Priemerná sebestačnosť SR v cibuli bola v rokoch 2016 až 2019 na úrovni 94,07 %. Obdobná sebestačnosť je aj v tomto období. Spotreba cibule osciluje na úrovni asi 11 kg na osobu a rok.