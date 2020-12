Potravinárska komora Slovenska ocenila najlepšie inovácie v roku 2020

Bratislava 10. decembra (TASR) - Potravinárska komora Slovenska (PKS) ocenila najlepšie inovácie v roku 2020. Informovala o tom riaditeľka komory Jana Venhartová. Viac informácií o súťaži možno podľa nej nájsť na www.cenapks.sk.



Spresnila, že komora zorganizovala tohto roku 3. ročník súťaže o Cenu PKS. Potravinárske podniky sa uchádzali svojimi výrobkami o víťazstvo v šiestich kategóriách, ukázali svoje schopnosti a nadšenie pre potravinársky sektor a zároveň sa pochválili svojimi projektmi zameranými na trvalú udržateľnosť.



"Sme veľmi radi, že napriek obmedzeniam spôsobeným novým koronavírusom nám bolo doručených opäť veľké množstvo prihlášok zaujímavých inovácií v potravinách. Zároveň sme boli nadšení aj z prihlásených projektov zameraných na trvalú udržateľnosť, pretože ide o novú kategóriu v rámci našej súťaže," povedala Venhartová. Na slovenskom trhu podľa nej máme kvalitné aj inovované potravinové výrobky, ktorými sa ich výrobcovia môžu právom pochváliť.



Priblížila, že do súťaže o Cenu PKS za rok 2020 bolo doručených 83 prihlášok. Komisia zložená z odborníkov v oblasti potravinárstva z akademickej a vedeckej obce spomedzi produktov vyberala tie, ktoré spĺňali všetky náročné podmienky hodnotenia.



Medzi kritériá hodnotenia podľa nej patria spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou, netradičná receptúra výrobku, neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny, obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, či soli.



Cenu v kategórii Inovatívny výrobok, a zároveň 1. miesto získala spoločnosť SVAMAN , s. r. o., s produktom Myjavský pršut z karé. Kategóriu Reformulácia roka vyhrala spoločnosť Danone so svojím výrobkom Activia Shot biely (Nature). V kategórii Inovácie v rámci potravín na osobitné výživové účely zvíťazila spoločnosť ZDRAVIE Z PECE, s. r. o., s produktom Bezlepkový chlieb. V kategórii Trvalá udržateľnosť dominovala spoločnosť Nestlé Slovensko, s. r. o., ktorá získala 1. miesto za projekt Nestlé Garden Gourmet.



Venhartová dodala, že 3. ročník súťaže o Cenu PKS komisia uzatvorila udelením ocenenia v kategórii Osobnosť potravinárstva, ktoré v roku 2020 získal Peter Száraz zo spoločnosti TOMATA, s. r. o., a to za prínos k rozvoju potravinárstva v SR. Pán Száraz pracoval celý svoj život v konzervárenskom odvetví, po Nežnej revolúcii začal podnikať od "nuly", pričom za tridsať rokov vybudoval v Kolárove úspešnú firmu s tradíciou výroby pretlakov, kečupov, horčíc a ostatných konzervárenských výrobkov.