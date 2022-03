Potravinárska komora Slovenska vyzýva na zmenu kontroly potravín

Na snímke riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová, foto z archívu. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 17. marca (TASR) - Potravinári vyzývajú na zmenu úradnej kontroly potravín, ich rastúce ceny zvýšia podvody. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS).Spresnila, že súčasné dramatické zvyšovanie cien potravín vytvára podhubie pre podvody s nimi a ich falšovanie. Väčšina z nich pritom končí vo verejnom stravovaní, problematický je aj ich ambulantný predaj. PKS preto podľa nej vyzýva na reformu úradnej kontroly potravín a presun kontroly v zariadeniach spoločného stravovania z regionálnych úradov verejného zdravotníctva na regionálne veterinárne a potravinové správy. Ostražité by mali byť aj samosprávy a dôsledne nahlasovať úradom kontroly ambulantný predaj.Upozornila, že Slovenská republika je špecifická z pohľadu organizácie úradnej kontroly potravín, ktorej kompetencie sú rozdelené medzi regionálne veterinárne a potravinové správy a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Prípady z minulosti ukázali, že práve toto je slabou stránkou v efektívnosti a rýchlosti identifikácie a stiahnutia problematických výrobkov z trhu, a to najmä v zariadeniach spoločného stravovania.V momente, kedy kontrolné orgány na základe vzájomnej komunikácie identifikujú prevádzky, do ktorých boli problematické potraviny dodané, sú už tie dávno spotrebované, pričom ide predovšetkým o produkty živočíšneho pôvodu - mäso, vajcia, prípadne mliečne výrobky. Z tohto dôvodu by mala byť podľa PKS zodpovednosť za úradnú kontrolu potravín v zariadeniach spoločného stravovania prenesená na regionálne veterinárne a potravinové správy.uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.Ďalšou problematickou oblasťou je podľa Venhartovej ambulantný predaj potravín, najmä v severných okresoch Slovenska, pri ktorom je distribútormi z Poľska porušované dodržiavanie hygienických požiadaviek na prepravu, zachovávanie teplotného reťazca a aj označovanie. Samosprávy sú pritom povinné ambulantný predaj oznámiť aj príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.uzatvoril Poturnay.