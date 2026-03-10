< sekcia Ekonomika
Potravinárska komora: Slovenskí spotrebitelia nerozumejú etiketám
Označenie „spotrebujte do“ sa týka bezpečnosti potraviny a po jeho uplynutí by sa výrobok nemal konzumovať. Naopak „minimálna trvanlivosť do“ informuje o kvalite potraviny.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Nejasnosti spotrebiteľov v označovaní potravín patria medzi významné dôvody, prečo ich domácnosti zbytočne vyhadzujú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Flash Eurobarometer 425 zameraného na plytvanie potravinami, o ktorom informovala Potravinárska komora Slovenska (PKS). Komora si uvedomuje dôležitosť neustáleho vzdelávania spotrebiteľov o informáciách na obaloch potravín, a preto prináša komunikačnú kampaň, ktorej cieľom je pomôcť spotrebiteľom lepšie porozumieť označovaniu potravín.
„Harmonizácia pravidiel označovania potravín na úrovni EÚ priniesla jasné pravidlá v rámci voľného pohybu tovaru. Ich cieľom bolo, aby nízkotučný jogurt v Španielsku znamenal to isté ako nízkotučný jogurt na Slovensku. Okrem toho však existuje aj národná legislatíva, ktorá stanovuje národné špecifiká,“ vysvetlila Jana Venhartová, riaditeľka PKS.
Prieskum ukazuje, že hoci väčšina spotrebiteľov dátumy na obaloch sleduje, nie vždy im správne rozumie. Napríklad označenie „spotrebujte do“ sa týka bezpečnosti potraviny a po jeho uplynutí by sa výrobok nemal konzumovať. Naopak „minimálna trvanlivosť do“ informuje o kvalite potraviny. Po uplynutí tohto dátumu môže byť potravina stále bezpečná, ak bola správne skladovaná.
„Nesprávna interpretácia týchto pojmov vedie k tomu, že mnohé potraviny sú vyhadzované, aj keď by mohli byť ešte spotrebované,“ vysvetlila Venhartová. Podľa štúdie Európskej komisie až 10 % potravinového odpadu vytvoreného ročne v krajinách EÚ môže vzniknúť pre nesprávne pochopenie označovania dátumov.
Výsledky zároveň naznačujú, že verejnosť má záujem o zrozumiteľnejšie a jasnejšie informácie na obaloch. Významnú úlohu zohrávajú aj odporúčania týkajúce sa skladovania, ktoré môžu predĺžiť použiteľnosť výrobkov a znížiť mieru plytvania.
„Správne porozumenie označovaniu potravín je jedným z najjednoduchších krokov, ako môže každý z nás prispieť k zníženiu plytvania potravinami a zároveň znížiť výdavky na potraviny,“ zdôraznila Venhartová.
PKS si uvedomuje dôležitosť neustáleho vzdelávania spotrebiteľov o informáciách na obaloch potravín, a preto prináša komunikačnú kampaň, ktorej cieľom je pomôcť spotrebiteľom lepšie porozumieť označovaniu potravín. Okrem edukačného webu či príspevkov na sociálne siete bola pripravená aj tlačená brožúra, ktorá bude distribuovaná na výstavách a akciách organizovaných PKS.
V rámci informačného webu prináša aj niekoľko tipov, ako rozumnými krokmi pri nákupe a skladovaní potravín predísť ich plytvaniu a zbytočnému vyhadzovaniu. Zároveň bude spustená edukačná kampaň na sociálnych sieťach a v médiách. Tvárou kampane je Petra Tóthová, cukrárka a porotkyňa v šou Pečie celé Slovensko od STVR. Nad projektom prevzalo záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré projekt podporilo aj finančnou dotáciou.
PKS je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.
