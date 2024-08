Potravinárska komora: Uvoľnenie podmienok pomôže aj výrobcom potravín

Bratislava 9. augusta (TASR) - Uvoľnenie podmienok na odbornú spôsobilosť zamestnancov u podnikateľov, ktorí uskutočňujú epidemiologicky závažné činnosti, pomôže aj výrobcom potravín. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS), v súvislosti s návrhom ministra športu a cestovného ruchu Dušana Keketiho (nominant SNS) na zjednodušenie legislatívy v prípade získavania osvedčenia o tzv. hygienickom minime.



Podmienka dispozície osvedčenia na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorá vyplýva zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, predstavuje podľa Venhartovej nadbytočnú administratívnu záťaž a náklady pre podnikateľské subjekty, pretože získanie osvedčenia v súčasnosti stojí asi 70 eur na zamestnanca. Zároveň sa čakacia lehota na získanie osvedčenia pohybuje v niekoľkých týždňoch až mesiacoch.



"Potravinári podobne ako gastrosektor zápasia s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, pričom povinnosť osvedčenia sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí v danej prevádzke vôbec neprichádzajú do kontaktu s nebalenými potravinami, napríklad zamestnancov administratívy," spresnila Venhartová.



Pripomenula, že v rámci návrhov na odstraňovanie administratívnej záťaže, a tým aj zbytočných poplatkov pre podnikateľov, sa PKS už dlhodobo zasadzuje za zmenu príslušnej legislatívy. Novela zákona, ktorý ustanoví povinnosť osvedčenia, resp. príslušného vzdelania len pre vedúceho zamestnanca danej prevádzky potravinárskeho podniku, pomôže podľa Venhartovej podnikateľom nielen v gastrosektore, ale aj pri výrobe a predaji potravín.



"Spotrebitelia sa nemusia obávať, že by zmena legislatívy znížila kvalitu a bezpečnosť potravín. Už v súčasnosti zákon o potravinách ustanovuje prevádzkovateľom potravinárskych podnikov povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú," dodala Venhartová.



Štátny tajomník Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Marek Harbuľák 31. júla na tlačovej konferencii informoval, že nekvalifikovaní pracovníci, ktorí by chceli pracovať v gastre či hotelierstve, by v budúcnosti nemuseli mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. MCRŠ totiž plánuje zrušiť plošnú povinnosť získať toto osvedčenie. Povinnosť majú v súčasnosti všetci zamestnanci, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v gastronómii. Zodpovednosť zaškolenia personálu o hygienickom minime chce rezort preniesť na prevádzkovateľov.