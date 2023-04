Potravinárska komora:Aj poľnohospodári by mohli mať odpustené odvody

Bratislava 17. apríla (TASR) - Aj poľnohospodári by mohli mať odpustené odvody za zamestnancov na pol roka. V pondelok to uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho po druhom kole odbornej diskusie o kritickej situácii z dôvodu rastúcich cien potravín.



SPPK pripomienkovala návrh zákona opozičného Smeru-SD, podľa ktorého by mali mať potravinári zlacnenú výrobu cez odpustené odvody za zamestnancov na pol roka, ktorý je od minulého piatka (14. 4.) v parlamente. "Navrhli sme, aby okrem potravinárskeho priemyslu boli zahrnutí aj poľnohospodári, tí, ktorí chovajú napríklad hydinu, živočíšnu výrobu a pestujú ovocie a zeleninu. Tento návrh u potravinárov je dosah na štátny rozpočet 29 miliónov eur na pol roka. Pokiaľ by sa do toho dala ešte špeciálna rastlinná výroba a živočíšna, tak možno sa budeme baviť o 40 až 50 miliónoch eur," uviedol Macho. To by malo prispieť k zníženiu cenovej úrovne potravín.



Doplnil, že druhým diskutovaným návrhom, ktorý Smer-SD predložil, bola forma zákona, ktorou by sa Ministerstvu financií SR umožnilo mať mechanizmus na kontrolu toho, ako v nákupnom reťazci funguje maržovosť nielen na strane obchodníkov, ale aj na strane potravinárov.



K prvému uvedenému návrhu šéf Smeru-SD Robert Fico doplnil, že by sa týkal aj tých, čo priamo produkujú obilie, mäso, hydinu a ďalšie produkty, ktoré sú potom spracovávané a predávané. Povedal, že došlo tiež k dohode s predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom (Sme rodina) o podpore tohto návrhu v NR SR, pokiaľ bude v druhom a treťom čítaní vyhovovať širšiemu politickému spektru.



Karahuta vyjadril obom návrhom podporu. "Pokiaľ pôjdeme len do regulácie cenovej alebo regulácie povedzme marží, tak reťazce alebo obchodníci si to ľahko vykompenzujú na výrobkoch, ale tie už nebudú Slovenské, ale budú zahraničné," uviedol.



Člen výboru Richard Takáč (Smer-SD) doplnil, že na diskusii otvorili aj tému kompenzácie cien energií. "Je čas na to, aby boli potravinári a poľnohospodári regulovaní vo forme energií, to znamená, že by tam bola znížená cena energií," povedal.



Otvorili aj diskusiu v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH), a to jednak rozšírenia zoznamu zníženej DPH na desať percent, zoznamu tovarov, ako napríklad rastlinných náhrad, s čím všetci zúčastnení súhlasili. "Je tu aj priestor na to, aby sme napríklad na rok znížili DPH na úroveň päť percent pri základnom zozname potravín," dodal.