Potravinárske podniky budú súťažiť o Cenu PKS v šiestich kategóriách

Bratislava 15. júla (TASR) – Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlásila už štvrtý ročník súťaže o Cenu PKS. Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v SR, ktoré úspešne investujú do inovácií, reformulujú svoje výrobky a investujú do projektov trvalej udržateľnosti. Firmy môžu prihlášku do súťaže v šiestich kategóriách, informovala vo štvrtok komora.



Inovácie v potravinárskej výrobe, prenos vedeckých poznatkov do praxe, reformulácia výrobkov či ochrana životného prostredia patria k témam, ktorým sa Potravinárska komora Slovenska venuje už niekoľko rokov. Aby podporila inovácie v odvetví a zdieľanie úspešných príbehov, rozhodla sa PKS udeľovať každoročne ocenenia v celkovo šiestich kategóriách. Sú to inovatívny výrobok, inovácie v rámci potravín predpripravených a hotových jedál, reformulácia roka, trvalá udržateľnosť, začínajúci potravinár a osobnosť potravinárstva. Prihlášky do súťaže je možné podať v termíne do 30. septembra.



V rámci nových trendov v potravinách zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu segment predpripravených a hotových jedál. Preto sa PKS rozhodla v roku 2021 oceniť najlepšiu inováciu práve v tejto kategórii. „V predchádzajúcom období, keď sa z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 a zatvorených gastroprevádzok veľa ľudí stravovalo doma, dostali sa do popredia aj predpripravené a hotové jedlá. Preto sme sa rozhodli oceniť najlepšiu inováciu aj v tejto kategórii,“ uviedla riaditeľka PKS Jana Venhartová.



Potravinárska komora ocení aj najlepší startup či osobnosť potravinárstva. Spotrebitelia si podľa Venhartovej čoraz viac všímajú aj postoj výrobcov k ochrane životného prostredia a celkovej udržateľnosti výroby potravín. Komora preto chce vyzdvihnúť aj najlepší projekt v rámci tejto kategórie. „Pozývame preto všetkých potravinárov, aby sa zúčastnili na súťaži a dali nám o sebe vedieť so zaujímavými výrobkami či projektami“, uzatvorila Venhartová.