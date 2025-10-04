< sekcia Ekonomika
Potravinárske produkty môžu získať regionálnu značku Košického kraja
Výrobcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 7. novembra 2025.
Autor TASR
Košice 4. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnych značiek Regionálny produkt Košického kraja a Tradičný výrobok Košického kraja pre regióny Abov, Gemer, Spiš a Zemplín. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Výzva je podľa nej určená výhradne pre potravinárske produkty. Výrobcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 7. novembra 2025. Všetky potrebné dokumenty a informácie k výzve sú dostupné na novej webovej stránke Regionálny produkt Košického kraja.
„Po dvoch úspešných výzvach zameraných na remeselné a prírodné produkty župa prichádza s výzvou na potravinárske produkty. Regionálne značky majú pomôcť výrobcom presadiť sa na trhu a zároveň pripomenúť hodnotu toho, čo vzniká priamo v našom kraji. Naším cieľom je obyvateľov kraja informovať o tom, ktoré potraviny pochádzajú z ich domova a vďaka značke ich jasne odlíšiť,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Regionálna značka je podľa Strojnej zárukou kvality, pôvodu a jedinečnosti. Pomáha odlíšiť lokálne výrobky, podporuje predaj, propagáciu a prestíž lokálnych producentov. Upriamuje pozornosť na pôvod výrobku, zdôrazňuje jeho jedinečnosť, inšpiráciu tradíciami a motivuje k využívaniu lokálnych surovín a šetrnému prístupu k životnému prostrediu.
O značku sa môžu uchádzať výrobcovia potravinárskych produktov - právnické a fyzické osoby staršie ako 18 rokov, akými sú výrobcovia, poľnohospodárski a potravinárski producenti s trvalým pobytom alebo sídlom či prevádzkou v Košickom kraji, ktorí sú prevádzkovateľom potravinárskej prevádzky.
Zároveň musia vyplniť žiadosť, ku ktorej sa po vyzvaní regionálnym koordinátorom prikladá aj vzorka výrobku. Žiadosť spolu so vzorkou následne posúdi certifikačná komisia pre potravinárske produkty. Úspešní žiadatelia získajú certifikát s platnosťou tri roky a právo používať značku na svojich produktoch.
